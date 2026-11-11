Allarme bomba, psicologo ‘molti ragazzi in panico senza smartphone’. “Esperimento involontario. Alcuni lo vivono come ansiolitico e se manca si sentono persi”

“Abbiamo ricevuto oggi diverse chiamate al nostro numero verde per le Dipendenze Tecnologiche da parte di genitori che volevano consigli per affrontare l’angoscia dei loro figli, che avevano dovuto lasciare il cellulare e non sapevano quando lo avrebbero recuperato. Sono stati presi dall’ansia, volevano rientrare a prendere il cellulare ma giustamente gli è stato vietato”. A spiegare uno degli aspetti dell’Allarme bomba che ha interessato le scuole italiane è Giuseppe Lavenia, fondatore dell’Associazione Di.Te. e docente di Psicologia delle dipendenze tecnologiche presso l’Università Politecnica delle Marche. Trascorrere all’improvviso un giorno senza smartphone diventa così un piccolo esperimento involontario. “Per alcuni ragazzi il telefono è soprattutto un collegamento con gli altri o un passatempo irrinunciabile, ma per altri è un vero e proprio ansiolitico. In questo caso significa che è già in atto una forma di rapporto di dipendenza. In parte ne siamo responsabili perché, come adulti, abbiamo trasmesso loro l’illusione che con il telefono vicino si è al sicuro perché si è rintracciabili. Quindi, se non lo si ha, ci si sente subito più vulnerabili”, precisa Lavenia. L’esperto estende poi la riflessione all’opportunità di portare i dispositivi con sé sin da piccoli. “Non dimentichiamoci che gli studenti hanno lasciato a scuola un oggetto che non dovrebbero proprio avere in classe prima dei 14 anni e, secondo studi scientifici, prima di quell’età non dovrebbero possedere affatto”. Certo è, conclude, che “questa interruzione forzata, nata da una situazione di emergenza, finisce per sollevare una domanda: quanto questi bambini ‘digitalmente modificati’ sono davvero capaci di stare senza essere sempre connessi?