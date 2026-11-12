Manuel Bonaffini (FdI) plaude alla politica regionale che prevede importanti risorse per i lavoratori forestali e la prevenzione degli incendi

CALTANISSETTA. “Desidero esprimere il mio apprezzamento per le misure che l’assessore Savarino sta portando avanti nell’ambito del disegno di legge di Stabilità 2027-2029, approvato dalla Giunta regionale, che prevede importanti risorse per i lavoratori forestali, il ricambio generazionale e la prevenzione degli incendi. Lo ha affermato Manuel Bonaffini, Consulente del Gruppo parlamentare Fratelli d’Italia all’ Assemblea Regionale Siciliana.

Tra gli interventi previsti figurano 45,3 milioni di euro per confermare le 28 giornate lavorative aggiuntive, 10,5 milioni per gli adeguamenti al contratto collettivo nazionale e 11 milioni per il contratto integrativo regionale, anche ai fini del riconoscimento delle mansioni superiori. Particolarmente significativa è inoltre la previsione di 10 milioni di euro per favorire, attraverso il turnover, l’ingresso di mille giovani operai forestali, offrendo nuove opportunità occupazionali e contribuendo al rinnovamento del comparto. A queste risorse si aggiungono 2 milioni di euro per il Fondo rotativo antincendio e un milione per gli interventi di diserbo e prevenzione nei parchi.

“Si tratta – ha spiegato Bonaffini – di misure che danno continuità al percorso intrapreso dal Governo regionale, che negli ultimi anni ha investito nel potenziamento del Corpo forestale, nell’assunzione di nuovi agenti, nell’ammodernamento del parco mezzi e nell’introduzione di tecnologie avanzate per il monitoraggio del territorio. Il programma di rafforzamento degli organici, l’acquisizione di nuovi automezzi antincendio, il potenziamento delle strutture operative e l’anticipazione della campagna antincendio 2026 testimoniano un’attenzione crescente verso la sicurezza ambientale e la capacità di intervento nelle aree maggiormente esposte al rischio incendi.

Ritengo importante riconoscere il lavoro svolto dall’assessore Giusi Savarino, che sta portando avanti un percorso di rafforzamento del settore attraverso interventi che riguardano sia le condizioni lavorative degli operatori forestali sia gli strumenti necessari alla tutela del nostro patrimonio naturale. Un particolare ringraziamento desidero rivolgerlo all’onorevole Totò Scuvera, per l’attenzione e l’impegno politico e istituzionale a favore della provincia di Caltanissetta e per la sensibilità dimostrata nei confronti delle esigenze del comparto forestale. Allo stesso modo, ringrazio l’intero Gruppo parlamentare di Fratelli d’Italia all’Assemblea Regionale Siciliana, per il sostegno e il lavoro condiviso sulle iniziative che interessano tutto il territorio siciliano. Sono convinto, tuttavia, che la prevenzione degli incendi debba rappresentare un impegno permanente, che non può essere limitato ai soli mesi estivi.

La manutenzione delle aree boschive, la pulizia dei terreni abbandonati, la realizzazione delle fasce tagliafuoco e il controllo delle zone maggiormente esposte al rischio devono essere attività programmate e svolte con continuità, rafforzando anche la collaborazione con le amministrazioni comunali. In questo contesto, il ruolo dei lavoratori forestali è fondamentale. La loro esperienza, la conoscenza del territorio e il lavoro quotidiano costituiscono una risorsa indispensabile per la salvaguardia dell’ambiente e la sicurezza delle nostre comunità. Occorre continuare a investire sulle persone, sui mezzi e sulle attività di manutenzione, affinché la prevenzione diventi sempre più efficace e il territorio possa essere tutelato durante tutti i dodici mesi dell’anno. La difesa del nostro patrimonio naturale non comincia quando divampa un incendio, ma molto prima, attraverso la cura e la manutenzione del territorio. Investire oggi nella prevenzione significa proteggere l’ambiente, garantire maggiore sicurezza ai cittadini e preservare una ricchezza che appartiene a tutti i siciliani e alle future generazioni”.