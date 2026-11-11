Caltanissetta. Il Liceo “Volta” sempre più europeo: seconda esperienza Erasmus in Polonia per undici studenti dell’Istituto tra formazione tecnica e nuove opportunità

CALTANISSETTA. Sono undici gli studenti delle classi 3V, 4V e 5V dell’indirizzo Tecnico Trasporti – articolazione Conduzione del mezzo aereo, dell’Istituto d’Istruzione Superiore “A. Volta” di Caltanissetta, che dal 16 al 29 ottobre hanno preso parte a una mobilità Erasmus in Polonia, trasformando due settimane all’estero in un’importante occasione di apprendimento e arricchimento personale. L’iniziativa, promossa dal Dirigente scolastico prof. Vito Parisi e coordinata dal prof. Scollo (docente di Scienze della Navigazione aerea e responsabile d’indirizzo), ha visto le docenti Maria Roberta Blandino e Ginetta Parrinello alternarsi nel ruolo di accompagnatrici.

Ad accogliere il gruppo è stato Adam Plotnicky, referente Erasmus locale, che ha introdotto il programma dedicato alla formazione professionale e al confronto interculturale. Un’esperienza che ha permesso ai ragazzi di approfondire le proprie conoscenze nel settore meccanico e aeronautico, entrando in contatto diretto con ambienti scolastici e professionali differenti da quelli abitualmente frequentati. La prima settimana ha avuto come punto di riferimento la città di Bydgoszcz, dove gli undici studenti hanno frequentato una scuola specializzata nel settore della meccanica. Un’opportunità particolarmente significativa per i ragazzi, che hanno potuto avvicinarsi a metodologie didattiche, strumenti e ambienti di apprendimento differenti, osservando da vicino le attività e le competenze richieste nel mondo della meccanica.

Il contatto diretto con una realtà formativa internazionale ha consentito di approfondire il legame tra conoscenze teoriche e applicazioni pratiche, offrendo nuovi spunti di riflessione sul proprio futuro professionale. La settimana si è conclusa con una giornata presso All4Jets, azienda specializzata nel settore dell’aviazione civile e della manutenzione aeronautica, dove gli studenti hanno toccato con mano la realtà del settore, esaminando componenti strutturali e meccaniche di aeroplani sia nei laboratori sia a bordo di velivoli dismessi. Un momento importante del percorso, che ha permesso ai ragazzi di confrontarsi con il contesto aziendale e comprendere quanto siano fondamentali preparazione tecnica, precisione e professionalità in un settore altamente specializzato. Non è mancata anche la dimensione culturale: durante la prima settimana, infatti, gli studenti hanno visitato Danzica, città dal grande valore storico e architettonico, scoprendone le bellezze, le tradizioni e il patrimonio culturale.

La seconda settimana ha poi segnato il trasferimento del gruppo a Toruń per l’inizio di una fase operativa di altissimo livello, interamente coordinata dall’Aeroklub Pomorski. Questo ente di assoluta eccellenza ha garantito agli studenti un’esperienza formativa di alto profilo e dal forte impatto orientativo. All’interno dell’aeroclub, i ragazzi hanno vissuto l’emozionante opportunità di esplorare più hangar dedicati alla flotta civile leggera, potendo osservare da vicino aerei ed elicotteri, tra cui il celebre Robinson R44.

Un valore aggiunto straordinario di questa fase è stato l’incontro con un Colonnello specializzato, che ha tenuto per gli studenti sessioni didattiche di altissimo livello. Con grande competenza e chiarezza, l’alto ufficiale ha illustrato ai ragazzi le delicate procedure di controllo del traffico aereo, i segreti della conduzione dei mezzi aerei e le differenze cruciali tra la navigazione notturna e la navigazione a vista (VFR). Per gli studenti dell’articolazione “Conduzione del mezzo aereo”, questa full-immersion ha rappresentato una formidabile lezione sul campo, capace di trasformare la teoria dei libri di testo in scenari operativi reali. Accanto all’intenso programma di formazione tecnica, non sono mancati i momenti di grande valore culturale e straordinarie opportunità di arricchimento personale e sociale. Durante la permanenza a Toruń, il gruppo ha visitato le bellezze storiche e architettoniche locali, vivendo un momento di grande divertimento e interazione presso il celebre Museo del Pan di Zenzero (Żywe Muzeum Piernika).

A completare l’itinerario della seconda settimana è stata una suggestiva visita a Varsavia: esplorare la Capitale polacca, con il suo affascinante connubio tra memoria storica e modernità proiettata nel futuro, ha arricchito ulteriormente il bagaglio di esperienze dei nostri studenti, offrendo loro nuovi stimoli e una visione ancora più ampia della realtà europea.

Al di là delle attività didattiche e professionali, le due settimane in Polonia hanno rappresentato per gli undici studenti un’importante occasione di crescita personale, durante la quale hanno potuto imparare a confrontarsi con abitudini differenti, sviluppare autonomia, superare le difficoltà quotidiane e mettersi alla prova in situazioni nuove. L’esperienza ha inoltre permesso loro di comprendere concretamente quanto la conoscenza dell’inglese sia fondamentale per costruire il proprio futuro nel mondo del lavoro. Un’ulteriore conferma del valore dei progetti Erasmus, strumenti fondamentali per rendere la scuola sempre più aperta all’Europa e per offrire alle giovani occasioni concrete di confronto, formazione e crescita. La scuola è così diventata un ponte tra culture, lingue e storie differenti per garantire agli studenti che nutrono una passione specifica, quella del volo, di orientarsi verso le professioni aeronautiche con maggiore consapevolezza ed entusiasmo.