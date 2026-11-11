17mila nuovi ingressi, sempre più donne nei Centri Antiviolenza. Il Rapporto D.i.Re 2025: ’25mila accolte, nelle case rifugio calano ancora i posti letto’

Aumentano le donne accolte nei centri antiviolenza: nel 2025 ne sono state assistite 25.072 di cui 17.022 ‘nuove’, ovvero per loro era la prima volta che si rivolgevano ad una delle strutture per chiedere aiuto, pari al 67,9%. Mentre diminuiscono i posti letto nelle case rifugio, dove la domanda in almeno 66 è del triplo. Sono alcuni dei dati del Rapporto annuale D.i.Re-Donne in rete 2025 che conta su 119 centri antiviolenza gestiti da 89 organizzazioni femministe di donne, a cui si aggiungono 217 sportelli decentrati e garantisce una media di 29,5 ore di apertura settimanale e una forte componente di volontariato (due terzi delle attiviste).

“Le attività della Rete continuano a crescere, sostenendo in modo importante il sistema antiviolenza italiano – afferma Cristina Carelli, presidente D.i.Re – Purtroppo, però questo nostro impegno non è sufficiente a contrastare definitivamente un fenomeno che è evidentemente strutturale. Senza adeguate prese di posizione e il riconoscimento di una responsabilità collettiva, continueremo a piangere le vittime”. Tra le donne che si sono rivolte ai centri D.i.Re per la prima volta nel 2025 quasi sette su dieci sono italiane (68,4%). La fascia di età più rappresentata è quella tra i 40 e i 49 anni (24,2%), ma quasi una donna su cinque ha meno di trent’anni e 144 sono minorenni; l’8,3% ha superato i sessanta, una quota in crescita, con una violenza vissuta in età anziana, spesso di lunga durata e meno visibile. Il 36% delle donne ‘nuove’ ha un lavoro stabile e il 13% lavora in condizioni di precarietà. Il confronto con il 2024 segnala uno spostamento interno a queste due voci: il lavoro stabile scende rispetto al 40,3%, mentre la precarietà sale rispetto all’8,5% dell’anno precedente. Allo stesso tempo, quasi una donna su tre (tra disoccupate, casalinghe e studentesse) non dispone di alcun reddito proprio, una quota sostanzialmente identica a quella del 2024. La forma più diffusa è la violenza psicologica, che riguarda l’85,6% delle donne nuove accolte nel 2025. Una donna su due ha vissuto violenza fisica (55,6%) e più di una su tre violenza economica (35,5%). La violenza sessuale riguarda quasi una donna su cinque: il 18,8%, in crescita dal 16,3% del 2024. Il 17,1% subisce atti persecutori. Le diverse forme tendono inoltre a presentarsi insieme: in media ogni donna ne subisce più di due, e la combinazione più ricorrente (psicologica, fisica ed economica) configura la violenza come sistema di controllo, che colpisce contemporaneamente l’integrità delle donne, le loro relazioni e le loro risorse. Una su 5 ha subito violenza sessuale: il 18,8%, in crescita dal 16,3% del 2024