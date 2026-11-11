Sicilia. Autonomie locali, via libera al riparto di 20 milioni. Garigliano: «Attenzione ai Comuni, prorogata al 20 novembre la rendicontazione 2025»

La Conferenza Regione – Autonomie Locali ha espresso parere favorevole sui criteri del riparto di 20 milioni di euro destinato ai Comuni, approvato dall’Assemblea regionale siciliana in sede di variazioni di bilancio.

«Si tratta di un importante adempimento attuativo di quanto stabilito dal governo regionale e dall’Ars, che conferma l’attenzione delle istituzioni nei confronti dei Comuni e delle difficoltà che quotidianamente affrontano per garantire i servizi ai cittadini». Lo dichiara l’assessore regionale alle Autonomie locali e alla Funzione pubblica, Francesca Garigliano.

Nel corso della seduta della Conferenza di oggi è emersa anche l’esigenza di concedere una ulteriore e ultima proroga, fissando al 20 novembre il termine per la rendicontazione delle somme per l’ospitalità canina sostenute dai Comuni nel 2025.