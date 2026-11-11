Caltanissetta. Mail di allerta nelle scuole. Il Sindaco Tesauro e l’assessore Lo Muto: “Situazione sotto controllo”

CALTANISSETTA. Il Sindaco di Caltanissetta Walter Tesauro e l’Assessore alla Pubblica Istruzione Vincenzo Lo Muto, intervengono in merito all’allarme scattato questa mattina in diversi istituti scolastici della città, a seguito della ricezione di una comunicazione contenente una minaccia. Le autorità competenti hanno disposto l’evacuazione dei plessi interessati e stanno procedendo alle necessarie verifiche per accertare la fondatezza della segnalazione e garantire la piena sicurezza delle persone e degli edifici scolastici.

«Desideriamo esprimere il nostro apprezzamento nei confronti dei dirigenti scolastici, del personale e di tutte le comunità scolastiche coinvolte, che hanno gestito l’emergenza con tempestività e senso di responsabilità, attenendosi scrupolosamente alle procedure previste dai protocolli di sicurezza. Le operazioni di evacuazione si sono svolte regolarmente e, allo stato attuale, non si registrano criticità né conseguenze per gli alunni e per il personale scolastico. Ringraziamo le autorità e tutti gli operatori impegnati nelle attività di verifica e controllo, il cui lavoro è fondamentale per garantire la sicurezza e la serenità delle nostre comunità scolastiche”.