VILLALBA. E’ possibile fino al prossimo 30 novembre, in attuazione della programmazione del Piano di Zona 2022-2024 del Distretto Socio-Sanitario, presentare richieste relative al servizio di Assistenza Domiciliare Anziani (ADA).

L’iniziativa, come ha spiegato il sindaco Fabio Plumeri, è rivolta agli anziani di entrambi i sessi, residenti nei comuni del distretto, che abbiano superato il sessantacinquesimo anno di età e che vivano soli o in nuclei familiari impossibilitati a garantire il supporto necessario. Le istanze di partecipazione dovranno essere trasmesse improrogabilmente entro il 30 novembre 2026 secondo le modalità stabilite.

Il servizio prevede una serie di prestazioni mirate a favorire la permanenza dell’anziano nel proprio ambiente domestico, prevenendo l’emarginazione e il ricorso non necessario all’istituzionalizzazione. Tra le attività previste rientrano l’aiuto domestico (riordino degli ambienti, igiene, supporto nella preparazione dei pasti e cambio della biancheria) e il sostegno morale e psicologico coordinato dai servizi sociali.

Per accedere alle prestazioni è necessario presentare apposita istanza utilizzando il modulo disponibile presso l’Ufficio Servizi Sociali del proprio Comune di residenza. La domanda deve essere corredata da:

Autocertificazione dello stato di famiglia;

Attestazione ISEE in corso di validità;

Certificazione medica rilasciata dall’ASP o dal medico curante che attesti il grado di autosufficienza;

Eventuale altra documentazione utile ai fini della valutazione dei bisogni del nucleo.

Le istanze ammissibili saranno valutate sulla base di specifici criteri di priorità definiti dal Comitato dei Sindaci, che tengono conto del livello di autosufficienza, dello stato di solitudine, della fascia d’età e della condizione economica del nucleo familiare (ISE). L’accesso gratuito è riservato ai soggetti rientranti nei parametri stabiliti dalla normativa regionale, mentre per le situazioni eccedenti sono previste forme di compartecipazione al costo. Gli interessati possono rivolgersi agli Uffici di Servizio Sociale del proprio Comune di appartenenza per ottenere chiarimenti, consultare la modulistica e ricevere supporto nella compilazione della domanda.