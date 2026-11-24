Appalti truccati e tangenti. I finanzieri del Comando provinciale di Siracusa hanno eseguito, un’ordinanza, emessa dal gip su richiesta dell’ufficio della Procura europea (Eppo) di Palermo, che dispone l’applicazione di 6 misure interdittive nei confronti di un funzionario scolastico e 5 imprenditori. Gli indagati sono ritenuti coinvolti, a vario titolo, in un articolato sistema illecito finalizzato all’indebita percezione e all’utilizzo fraudolento di finanziamenti pubblici relativi a diversi programmi Fesr (2014 – 2020 e React Eu) e Pnrr (Next Generation Class e Labs), pari a circa 1,5 milioni di euro, destinati a due istituti scolastici superiori della provincia di Siracusa, per l’abbattimento di barriere architettoniche e la realizzazione di laboratori scolastici innovativi e sostenibili. Dagli accertamenti eseguiti dai finanzieri del nucleo di Polizia economico-finanziaria di Siracusa è emerso che il direttore dei servizi generali e amministrativi (Dsga) in servizio in entrambe le scuole coinvolte nell’indagine, in concorso con un imprenditore di Modica, avrebbe ripetutamente falsato le procedure di scelta dei fornitori in cambio di tangenti. Secondo l’ipotesi accusatoria, le imprese affidatarie sarebbero state individuate preventivamente attraverso selezioni solo apparentemente concorrenziali, coinvolgendo altri operatori economici solo per simulare una regolarità procedurale. In cambio dell’aggiudicazione degli appalti, le ditte selezionate avrebbero corrisposto una tangente pari al 15% dell’imponibile fatturato alle scuole, ripartita – secondo la ricostruzione degli investigatori – per il 5% al funzionario scolastico e per il restante 10% all’imprenditore che gestiva i rapporti con i fornitori. “A fronte di tali esborsi illeciti – spiegano gli investigatori delle Fiamme gialle – sono state riscontrate diverse irregolarità nella certificazione delle prestazioni finanziate e nella rendicontazione delle attività del personale, avallate anche dal dirigente dell’istituto scolastico (anche in questo caso coincidente per entrambe le scuole), attraverso false attestazioni di atti contabili e del procedimento amministrativo”. Le condotte contestate avrebbero compromesso la qualità dei lavori e delle forniture rese agli istituti, risultate in diversi casi non conformi agli standard previsti dai capitolati di gara o, in altri casi (lavori di illuminazione, verniciatura, automazione di cancello e forniture di porte), non eseguite. Agli indagati sono contestati i reati di corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio, truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche e falso ideologico. Il gip di Siracusa su richiesta della Procura europea ha disposto l’applicazione di 6 misure interdittive nei confronti del direttore dei servizi generali e amministrativi e di 5 imprenditori aggiudicatari dei lavori; il sequestro di beni, per un importo complessivo di oltre 30mila euro, quale profitto dei reati contestati, a carico del pubblico ufficiale e l’interrogatorio preventivo nei confronti del dirigente dell’istituto scolastico indagato. (Loc/Adnkronos)