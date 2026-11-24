Slitterà, al netto di colpi di scena, l’udienza fissata al primo dicembre davanti ai giudici del Riesame di Caltanissetta chiamati a decidere in merito al ricorso presentato dalla Procura dopo il no del gip alle richieste di misura cautelare nell’ambito dell’indagine sui presunti depistaggi sulla strage di Via D’Amelio. I difensori degli imputati hanno chiesto un differenziamento dell’udienza alla luce delle centinaia di file, con migliaia di documenti depositati dall’ufficio giudiziario guidato dal procuratore Salvatore De Luca.

“È una mole tale di dati – spiega un legale – che è impossibile poterli analizzare tutti prima della data di udienza”. Al momento non è ancora arrivata comunicazione da parte dei giudici della Libertà su una nuova data ma non è escluso che il calendario verrà aggiornato in prossimità dell’udienza fissata. Dal procedimento uscirà la posizione dell’ex capo della Polizia, Gianni De Gennaro, suicidatosi sabato scorso nella sua villa in Maremma. Per lui verrà emesso un atto di non luogo a procedere nella richiesta di rinvio alla luce del “decesso del richiedente”.

L’indagine andrà, invece, avanti per l’ex ispettore di polizia in pensione Francesco Pacetto, per l’ex collaboratore di giustizia Totuccio Contorno, per la funzionaria del Dis Donatella Peruzzi, collaboratrice di De Gennaro, e per il sottufficiale della Guardia di Finanza Massimo Carnicelli. Nel ricorso presentato dai pm nisseni si chiede il carcere per Donatella Peruzzi, gli arresti domiciliari per Francesco Pacetto e Salvatore Contorno, e la sospensione dall’esercizio dei pubblici uffici per Massimo Carnicelli. In base a quanto si apprende da fonti legali non sarebbe ancora stata formalizzata ai magistrati la richiesta di trasferimento del procedimento a Roma.

Intanto l’avvocato Luigi Li Gotti, ex legale di Contorno, presenterà un esposto al procuratore generale della Cassazione contro De Luca. Oggetto dell’incartamento la richiesta di misure cautelari emessa dall’ufficio giudiziario nisseno nell’ambito dell’indagine su presunti depistaggi su Via D’Amelio. Il penalista in particolare mette in risalto un passaggio presente nell’atto in cui si fa riferimento ad un interrogatorio avvenuto nel 1995 a Como quando era difensore del pentito di mafia. Per Li Gotti si tratta di una scelta “eccedente, una tracimazione” rispetto al focus dell’indagine