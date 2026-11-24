Una notizia attesa con il fiato sospeso che oggi si trasforma finalmente in gioia pura e liberatoria. Si è sbloccata la complessa vicenda delle adozioni internazionali nella Repubblica del Congo: alle famiglie italiane coinvolte è stata comunicata la concessione dei passaporti necessari per la partenza dei bambini. Il via libera consente ai minori di lasciare il Paese africano e di riabbracciare definitivamente i propri nuclei familiari adottivi in Italia, ponendo fine a un periodo di estenuante incertezza burocratica.

Una svolta accolta con immensa felicità dall’intera comunità del centro Sicilia, poiché la lieta novella riguarda da vicino anche due famiglie del nisseno Granatiere e La Russa, che potranno finalmente coronare il loro percorso d’amore e accoglienza.

Il felice epilogo è il frutto di una sinergia istituzionale di altissimo profilo messa in campo dal Governo italiano, che ha seguito il dossier con determinazione e sensibilità. Nei giorni scorsi, il ministro degli Esteri Antonio Tajani era intervenuto direttamente indirizzando una lettera al suo omologo congolese per sollecitare una soluzione urgente e dando precise istruzioni all’ambasciata d’Italia a Brazzaville affinché garantisse costante supporto alle famiglie nelle interlocuzioni con le autorità locali.

In questo quadro, un ruolo determinante e meritorio lo ha svolto il sottosegretario agli Affari Esteri Massimo Dell’Utri. Nisseno come le due famiglie coinvolte, Dell’Utri ha seguito la vicenda non soltanto sul piano istituzionale, ma spendendosi con straordinaria dedizione sotto il profilo umano, politico e diplomatico. Su indicazione del titolare della Farnesina, il sottosegretario aveva infatti ricevuto al Ministero l’ambasciatore congolese a Roma, Henri Okemba, rappresentando con fermezza la preoccupazione dell’esecutivo italiano per i ritardi procedurali e chiedendo una rapida conclusione delle verifiche.

Oggi, il rilascio dei documenti premia quel pressing diplomatico e restituisce serenità a genitori e figli. Per le famiglie Granatiere e La Russa, così come per tutte le altre coppie italiane coinvolte, inizia ora il capitolo più bello: l’inizio di una nuova vita insieme ai loro figli.