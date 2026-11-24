I nuovi testimoni saranno sentiti, la prossima settimana, dai pm della procura di Gela, coordinati dal procuratore capo Salvatore Vella, che stanno portando avanti l’indagine sulla frana di Niscemi. Verranno acquisiti elementi utili anche per completare la relazione tecnica affidata ai tre consulenti che seguono tutta l’attività investigativa, con il compito di ricostruire le cause di quanto accaduto lo scorso gennaio a Niscemi.

Fin dall’inizio dell’indagine, il procuratore Vella ha deciso di costituire un “pool frana”, composto dai pm della procura gelese, dagli stessi consulenti tecnici, dai poliziotti del commissariato niscemese, da quelli della squadra mobile di Caltanissetta e dello Sco di Roma. La chiusura delle indagini potrebbe essere ufficializzata entro il prossimo gennaio. Sono attualmente tredici i coinvolti, compresi quattro presidenti della Regione Siciliana, dirigenti e tecnici.