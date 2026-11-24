CALTANISSETTA. Si è svolta stamattina a Caltanissetta, nella sala conferenze di Sicilbanca, la prima delle due sessioni di aggiornamento dedicate alle linee guida sull’espletamento dei servizi di Polizia Stradale. Ha portato il proprio saluto istituzionale il Questore di Caltanissetta Marco Giambra, affiancato dalla dal Primo Dirigente della Polizia di Stato Maria Grazia Milli, dirigente del Compartimento Polizia Stradale per la Sicilia Orientale.

Una giornata di aggiornamento tecnico e confronto operativo che ha riunito nel nostro capoluogo gli agenti della Polizia Stradale di tutta la Sicilia, insieme ai comandanti delle varie sezioni. Hanno relazionato il dr. Eugenio Amorosa, Dirigente Superiore della Polizia di Stato in quiescenza e funzionari dei Vigili del Fuoco, a conferma dell’importanza del lavoro sinergico tra chi opera sulle emergenze e sulla viabilità. Formazione continua, collaborazione tra istituzioni e attenzione costante alle regole della strada: un impegno concreto per rendere più sicure le nostre strade ogni giorno.