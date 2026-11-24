SUTERA. In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, l’Amministrazione comunale di Sutera promuove un momento di condivisione e sensibilizzazione attraverso il linguaggio del cinema. Attraverso la storia di Delia, il film “C’è ancora Domani?” racconta la violenza domestica, le disuguaglianze di genere, il desiderio di emancipazione e la forza delle donne nel rivendicare i propri diritti e la propria libertà.

Una storia ambientata nel passato, ma che interroga profondamente il nostro presente e ci richiama alla responsabilità, individuale e collettiva, di contrastare ogni forma di violenza e discriminazione. Promuovere una cultura del rispetto, della parità e della libertà significa costruire una società più consapevole e più giusta, a partire dalla nostra comunità. L’atteso evento si svolgerà mercoledì 25 novembre 2026 presso il Museo Etnoantropologico di Sutera alle ore 17.