RESUTTANO. Un viaggio tra Roma e Assisi in rappresentanza della comunità di Resuttano insieme ad altri colleghi Sindaci che come quello resuttanese fanno parte dell’Associazione “Città del S.S. Crocifisso”, tra cui diversi amici e colleghi provenienti dalla Sicilia.

“A Roma – ha raccontato il sindaco Rosario Carapezza – abbiamo avuto l’onore di partecipare all’Udienza Generale del Santo Padre, un’occasione di profonda emozione e riflessione per tutti noi amministratori. Il nostro cammino è poi proseguito ad Assisi, dove abbiamo compiuto il gesto simbolico e carico di significato di accendere una lampada votiva presso la tomba di San Francesco. Abbiamo inoltre fatto visita alla tomba di Carlo Acutis: lì ho voluto rivolgere una preghiera speciale per tutti i nostri giovani, affinché possano trovare sempre la forza, l’entusiasmo e i valori giusti per costruire il loro futuro”.

Proseguendo nel suo racconto, Carapezza ha rilevato: “Ad Assisi ho avuto anche il grande piacere di salutare il Sindaco della città e di incontrare il nostro concittadino Fra Luigi, che mi ha accolto con grande affetto, facendomi sentire fin da subito a casa. Porto nel cuore queste esperienze e le preghiere elevate per il bene, la serenità e il futuro del Nostro Paese”. Insomma, un gran bel percorso di fede, ma anche di tradizione nel segno della Comunità di Resuttano.