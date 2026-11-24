DELIA. Importante seduta consiliare, quella odierna. Nell’occasione, infatti, sono state approvate in consiglio comunale diverse variazioni di bilancio. Nello specifico per il capitolo investimenti e quindi come finanziamenti intercettati:

– Videosorveglianza € 148.556,14

– Spazi esterni Scuola Elementare “Giovanni XXIII”: € 350.000,00

– Adeguamento antincendio Scuola Elementare “Giovanni XXIII”: € 130.000,00

– Contributo regionale per Riqualificazione Parco Robinson: € 50.000,00

– Contributo regionale per Rifacimento Prospetto e Ingresso Palazzo Comunale: € 50.000,00

– Incentivo Gse Conto Termico 3.0 per Efficientamento energetico Scuola Elementare “Giovanni XXIII”: € 2.505.953,81

Totale: € 3.234.509,95. “Questi milioni di euro – ha concluso il sindaco Gianfilippo Bancheri – si sommano alle decine e decine di milioni di euro già intercettati negli anni passati sia per opere già interamente realizzate e collaudate sia per opere in fase di ultimazione e collaudo”.