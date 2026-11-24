“Apprendo dalla stampa dell’iniziativa natalizia annunciata alla Vucciria, che prevede persino la presenza di un Babbo Natale gay. Mi chiedo se gli ideatori di questa iniziativa si rendano conto di quanto una simile rappresentazione ridicolizzi il senso di battaglie condotte per decenni da chi, come me, crede profondamente nei diritti umani e civili. Non è una questione di moralismo né di conservatorismo. È una questione di rispetto per la serietà di queste battaglie e per tutti i gay che vogliono vivere la loro vita senza discriminazioni e senza sentirsi obbligati a mettere le calze a rete”. Lo afferma in una nota il deputato regionale, l’on. Gianfranco Micciché.

“Iniziative di questo genere – conclude la nota – rappresentano un grande regalo politico al generale Vannacci, che oggi, a mio avviso, già tanti palermitani considerano necessario. Alla presidente di Arcigay Palermo rivolgo un appello: piuttosto che limitarsi alle consuete dichiarazioni di principio, si adoperi concretamente affinché venga fermata quella che considero una grave banalizzazione delle battaglie per i diritti civili. Lo faccia nell’interesse della stessa associazione, della comunità omosessuale e di tutti coloro che ancora oggi subiscono discriminazioni. Da parte mia, continuerò la mia battaglia per la difesa dei diritti umani e civili, ma mi terrò lontano dalle assecondare capricci e cattivo gusto”.