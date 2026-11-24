‘Non abbiamo mai preso in considerazione l’idea di un’ispezione per quanto riguarda il merito di un’inchiesta. Questo è inammissibile perché la magistratura è autonoma e sovrana e quindi noi non abbiamo nessuna iniziativa”. Cosi il ministro della Giustizia Carlo Nordio, a margine della presentazione del calendario della Polizia Penitenziaria, rispondendo a una domanda su eventuali iniziative dopo una recente intervista rilasciata dal procuratore di Caltanissetta Salvatore De Luca sulle indagini sui presunti depistaggi nell’inchiesta sulle stragi. (Sci/Adnkronos)