Norme sulla competenza, collegamento tra le diverse inchieste ma anche ragioni di opportunità non strettamente processuali: è molto complesso il contesto in cui si muoveranno le diverse autorità giudiziarie coinvolte nel caso de Gennaro, l’ex capo della Polizia indagato per depistaggio aggravato dall’agevolazione mafiosa a Caltanissetta e morto suicida, sabato mattina, nella sua villa della provincia di Grosseto.

Sulla tragica morte del prefetto, che collaborò con Giovanni Falcone, indaga per competenza territoriale la Procura di Grosseto, il luogo in cui il super poliziotto si è tolto la vita. L’ufficio investigativo, coordinato da Maria Navarro ha aperto un fascicolo per istigazione al suicidio a carico di ignoti. ‘Contenitore’, ha precisato la stessa procura, in cui confluiscono tutti i documenti trovati e sequestrati nell’abitazione di De Gennaro: dall’hard disk lasciato, a diverse lettere manoscritte (alcune indirizzate ai familiari, un’altra al capo dei pm nisseni Salvo De Luca). Verosimilmente, però, i documenti verranno acquisiti nei prossimi giorni anche dalla Dda di Firenze che da anni indaga sulle stragi del ’93, gli attentati terroristici fatti da Cosa nostra dopo le bombe di Capaci e Via D’Amelio, sui cosiddetti mandanti occulti e che ha aperto e poi archiviato un’inchiesta sulla presunta fuga di notizie di cui si sarebbe reso protagonista De Gennaro, accusato di aver rivelato a due giornalisti di Repubblica particolari sulle dichiarazioni del pentito Cancemi sull’ex premier Berlusconi.

Una attività investigativa a tutto campo che consente alla Dda toscana, guidata dalla procuratrice Rosa Volpe (ex aggiunta a Napoli con grandi esperienze in inchieste di mafia quando a capo della Procura era Gianni Melillo, attuale procuratore nazionale), di avere un occhio sul caso. La Direzione Distrettuale, inoltre, proprio per le indagini che ha svolto e svolge, è in stretto contatto con i colleghi di Caltanissetta , altro motivo che giustifica la sua “partecipazione” agli accertamenti sull’ex prefetto. Ma arriveranno a

Caltanissetta i documenti sequestrati dopo il suicidio? E’ tutto da vedere, dicono in ambienti giudiziari. Per comprendere la sorte delle carte acquisite dalla procura di Grosseto se ne dovrà conoscere il contenuto, perché solo se gli scritti hanno attinenza con l’inchiesta sul depistaggio delle indagini sulla strage di Via D’Amelio portata avanti dai pm siciliani questi potrebbero chiederne o averne copia.

Direttamente o trasmessa attraverso il Dna di Melillo che, per legge, coordina le chiese collegate tra più direzioni distrettuali.

Caltanissetta , comunque, continuerà a indagare sul depistaggio perché, se pure il procedimento si estingue per morte del principale protagonista (De Gennaro), l’inchiesta va avanti per i coindagati: Francesco Pacetto, Massimo Carnicelli, Donatella Peruzzi (difesa dagli stessi legali di De Gennaro, Coppi e Bertorotta) e il pentito Totuccio Contorno. E’ certo che l’1 dicembre non si terrà davanti al Riesame l’udienza sull’appello dei pm contro il rigetto delle misure cautelari. I legali hanno chiesto un rinvio per la grossa mole di carta da leggere. Informalmente i giudici hanno acconsentito, ma non è stata ancora fissata la nuova udienza. Infine c’è la Procura di Roma. I legali degli indagati porranno la questione di competenza della Procura nissena. Il ragionamento è questo: il gip, che ha respinto la richiesta di domiciliari per De Gennaro, ha sostenuto che non ci sono collegamenti tra il presunto depistaggio e le indagini sulla strage Borsellino. Questo indurrà gli avvocati a chiedere che l’inchiesta venga spostata a Roma perché l’occultamento di documenti da parte dell’ex capo della Polizia, ipotizzato da Caltanissetta , si sarebbe svolto nella Capitale. Il rebus delle competenze, dunque, potrebbe complicarsi