Un’iniziativa nata in Sicilia che conquista l’attenzione della stampa economica nazionale. Il Sole 24 Ore, in un articolo pubblicato oggi, 24 novembre, a firma della giornalista Anna Migliorati, dal titolo «Antenne dell’innovazione, i media locali svelano i tesori nascosti», dedica ampio spazio al progetto ideato da Biagio Semilia, presidente della Fondazione Innovation Island.

Un’importante vetrina nazionale per un’iniziativa che propone una nuova interpretazione del ruolo dell’editoria locale, chiamata a diventare parte attiva dei processi di innovazione e sviluppo economico.

L’intuizione di Semilia è quella di coinvolgere gli editori indipendenti della Federazione Editori Digitali (FED) nella costruzione di una rete capillare capace di individuare esperienze imprenditoriali, giovani talenti, progetti di ricerca e idee innovative che, pur avendo grandi potenzialità, spesso rimangono circoscritti ai territori in cui nascono.

Emblematica la storia raccontata da Anna Migliorati nell’apertura del suo articolo: quella di William Kamkwamba, il giovane del Malawi che, appena quattordicenne, riuscì a costruire una turbina eolica utilizzando materiali di recupero. Fu proprio un giornalista locale, alcuni anni dopo, a far conoscere la sua straordinaria esperienza, consentendogli di raggiungere una platea internazionale e di accedere a nuove opportunità.

È su questo principio che si sviluppa il progetto di Biagio Semilia, con la Fondazione Innovation Island chiamata a svolgere una funzione di raccordo tra imprese, università, startup, ricercatori, investitori e professionisti.

«La vera sfida è imparare a riconoscere il futuro mentre sta prendendo forma. Con Antenne dell’innovazione vogliamo trasformare questa capacità in un metodo condiviso, capace di generare valore per i territori e nuove opportunità per chi ha idee e talento», afferma Semilia nell’articolo del Sole 24 Ore.

Una prospettiva particolarmente interessante anche per le aree interne della Sicilia, dove il patrimonio di competenze, creatività e capacità imprenditoriali non sempre trova adeguati canali di visibilità e valorizzazione.

In un momento storico in cui l’intelligenza artificiale sta profondamente modificando il mondo dell’informazione, la conoscenza diretta del territorio e il rapporto quotidiano con le comunità rappresentano un valore aggiunto per l’editoria locale.

L’attenzione riservata dal Sole 24 Ore all’iniziativa di Biagio Semilia contribuisce a proiettare su scala nazionale un progetto nato in Sicilia, che guarda ai territori non come periferie dell’innovazione, ma come luoghi in cui scoprire e coltivare nuove opportunità di sviluppo.

Una sfida culturale e imprenditoriale che restituisce centralità all’informazione locale, non più soltanto chiamata a raccontare il cambiamento, ma anche a contribuire a generarlo.