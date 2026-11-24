Quindici milioni di euro dalla Regione Siciliana per contrastare gli effetti del caro carburante per taxi, auto a noleggio con conducente e autobus a noleggio. L’assessorato regionale delle Infrastrutture e della mobilità ha pubblicato il decreto sulla misura e i tre avvisi che stabiliscono le modalità per la concessione dei contributi a fondo perduto per le tre categorie, destinati al parziale ristoro dei maggiori costi sostenuti in questo settore dal primo marzo al 31 dicembre di quest’anno.

«Un intervento significativo – dice l’assessore Alessandro Aricò – con cui il governo Schifani conferma la propria attenzione nei confronti di un comparto strategico per la mobilità, il turismo e l’economia siciliana. L’obiettivo è tutelare gli operatori del settore, garantendo la continuità e la qualità dei servizi offerti a cittadini e turisti. Abbiamo raccolto le richieste che ci sono arrivate e trasformato l’ascolto in interventi concreti».

Nello specifico, 8 milioni di euro sono destinati al noleggio di autobus con conducente, 4,5 milioni al noleggio con conducente mediante autovettura e 2,5 milioni al servizio taxi.

Le domande potranno essere presentate dalle ore 9.00 del 30 novembre alle ore 9.00 del 9 dicembre di quest’anno, esclusivamente attraverso l’apposita piattaforma che sarà attivata sul sito SiciliaPei.

Il decreto di approvazione e i tre avvisi sono stati pubblicati sul portale istituzionale della Regione Siciliana a questo link.