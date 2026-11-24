Tragedia della strada nel brindisino. Qui un giovane di 21 anni di nazionalità straniera ha perso la vita dopo essere stato investito da un’auto pirata mentre percorreva in bicicletta la strada che collega Carovigno a San Vito dei Normanni. Dopo il violento impatto, il conducente del veicolo non si è fermato a prestare soccorso, facendo perdere le proprie tracce.

L’incidente è avvenuto all’altezza dell’hotel Carbrun. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118 che hanno tentato di rianimare il ragazzo. Le ferite riportate nello scontro, tuttavia, si sono rivelate fatali e per lui non c’è stato nulla da fare. I rilievi del caso e le indagini per risalire all’identità dell’investitore sono stati affidati agli agenti della Polizia Locale.