CALTANISSETTA. Il gruppo politico “Futura – costruiamo insieme la Città” ha deciso di conferire mandato al consigliere comunale Armando Turturici affinché predisponga e presenti una mozione consiliare finalizzata a promuovere la dichiarazione di Caltanissetta quale «Città della Pace» e l’adesione del Comune alla Convenzione dei Diritti nel Mediterraneo, con il conseguente ingresso nella Rete delle Città della Pace. Questa proposta nasce dalla convinzione che Caltanissetta debba sempre più guardare oltre i propri confini, costruire nuove relazioni e riconoscersi come parte attiva di uno spazio mediterraneo che, oggi più che mai, ha bisogno di ponti, dialogo, cooperazione e opportunità condivise.

In Sicilia esistono già esperienze significative: Palermo ha ospitato nel marzo 2022 la nascita della Convenzione dei Diritti nel Mediterraneo; Caltagirone ha promosso nel marzo 2026 l’iniziativa «Caltagirone Città della Pace – Giovani per la pace nel Mediterraneo»; più recentemente, anche Santo Stefano Quisquina, con deliberazione della Giunta comunale n. 90/2026, ha proclamato il proprio Comune Città della Pace, rafforzando l’adesione alla Convenzione.

Per noi di Futura la pace non deve essere soltanto una dichiarazione di principio, ma può diventare occasione di crescita culturale, sociale ed economica per la nostra città.

La Convenzione dei Diritti nel Mediterraneo, nata a Palermo nel 2022, punta a costruire una rete permanente tra enti locali, associazioni, organizzazioni e realtà della società civile dei Paesi mediterranei, promuovendo la tutela dei diritti umani, la democrazia partecipata, la sostenibilità, la solidarietà e la cooperazione tra i popoli. Entrare in questa rete significherebbe per Caltanissetta ampliare le proprie relazioni istituzionali e internazionali, creare occasioni di confronto e collaborazione con altri territori e, soprattutto, sviluppare progettualità comuni.

Le ricadute possono essere molto concrete: dalla costruzione di partenariati per partecipare a bandi e programmi di finanziamento regionali, nazionali ed europei, alla promozione di scambi culturali e formativi per i nostri giovani; dalla valorizzazione delle produzioni agroalimentari e delle eccellenze locali alla promozione del patrimonio storico, culturale e turistico; dalla collaborazione tra scuole, associazioni, imprese e cooperative alla realizzazione di progetti condivisi sui temi dell’ambiente, dell’agricoltura sostenibile, della gestione delle risorse e dell’inclusione sociale. Parliamo quindi della possibilità di entrare in un circuito di relazioni e cooperazione che può offrire al Comune nuovi interlocutori, competenze, occasioni di progettazione e strumenti per intercettare risorse.

La mozione che il consigliere Turturici predisporrà intende inoltre dare alla proposta una dimensione amministrativa e operativa, ispirandosi alle esperienze già avviate da altri tredici Comuni siciliani. Tra gli obiettivi che si intendono sottoporre al Consiglio comunale vi sono:

– la dichiarazione ufficiale di Caltanissetta quale «Città della Pace»;

– l’adesione alla Convenzione dei Diritti nel Mediterraneo e alla relativa Rete delle Città della Pace;

– l’istituzione di una specifica delega assessoriale alla pace, ai diritti umani e alla partecipazione democratica;

– la promozione di una Rete dei Giovani per la Pace nel Mediterraneo, per coinvolgere le nuove generazioni in percorsi di confronto, scambio e cooperazione;

– l’attivazione e il potenziamento di percorsi di educazione alla pace e alla non violenza, coinvolgendo scuole, associazioni e realtà educative;

– la promozione di forme e modelli di accoglienza e ospitalità nell’ambito mediterraneo;

– la valorizzazione della cosiddetta «Carta d’identità del cittadino e della cittadina del mondo», quale strumento simbolico e culturale di apertura, appartenenza e riconoscimento reciproco.

Vogliamo una Caltanissetta che non si senta periferia del Mediterraneo, ma che sappia riconoscersi come parte di un territorio ricco di storia, culture, competenze e possibilità. La pace è sì assenza di conflitto, ma anche rispetto della dignità di ogni persona, tutela dei diritti, solidarietà, capacità di accogliere, dialogo tra culture e costruzione di condizioni di sviluppo e giustizia sociale. È anche la capacità di offrire ai giovani prospettive, relazioni e occasioni per immaginare il proprio futuro senza essere costretti a cercarlo altrove. La proposta è aperta al contributo di tutte le forze politiche e di tutti coloro che vorranno partecipare alla costruzione di questo percorso.