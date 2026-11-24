Caltaqua informa che le analisi effettuate nella mattinata di ieri a San Cataldo hanno evidenziato valori di manganese conformi ai limiti previsti dalla normativa vigente, sia in uscita dai serbatoi sia presso i punti di prelievo sulla rete idrica cittadina.Alla luce dei risultati analitici, ne è stata data comunicazione all’ASP, che ha programmato per la giornata odierna ulteriori campionamenti, finalizzati a verificare il rispetto dei parametri di potabilità e a consentire, in caso di esito favorevole, la revoca del provvedimento di non potabilità dell’acqua distribuita.