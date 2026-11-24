SERRADIFALCO. “In questi giorni la nostra comunità ha dovuto affrontare una situazione difficile: l’acqua non potabile nelle case, l’impossibilità di utilizzarla per bere e cucinare, i disagi quotidiani per le famiglie, gli anziani, le attività commerciali e gli operatori economici”, lo ha sottolineato il sindaco Leonardo Burgio, che ha aggiunto: “A tutto questo si è aggiunta una spesa che nessuno aveva messo in conto: quella per acquistare acqua in bottiglia”.

Secondo il primo cittadino: “Adesso è giusto che qualcuno si assuma le proprie responsabilità!”. In particolare, come sindaco, Leonardo Burgio ha deciso di intervenire formalmente nei confronti di Caltaqua, chiedendo:

– Lo sgravio in bolletta per tutti i giorni in cui l’acqua non è stata potabile.

– Un indennizzo economico per i cittadini che hanno subito questo disservizio.

– Un riconoscimento concreto anche per le attività commerciali e produttive.

– Che gli sgravi vengano applicati automaticamente, senza costringere ogni singola famiglia a fare richieste e perdere tempo.

Per Leonardo Burgio: “Non possiamo chiedere ai cittadini di pagare regolarmente un servizio che, per giorni, non ha garantito una delle sue funzioni fondamentali. È anche una battaglia politica. Ma soprattutto è una questione di rispetto, di correttezza e di tutela dei diritti delle persone. I cittadini di Serradifalco non chiedono favori. Chiedono semplicemente ciò che è giusto! Come Amministrazione comunale faremo tutto ciò che è nelle nostre possibilità per ottenere risposte e soprattutto risultati concreti. Perché l’acqua è un bene essenziale e la salute e le tasche dei nostri cittadini vengono prima di tutto. Vorrei fare un’ultima precisazione, alla luce di alcune “polemiche” nate in questi giorni”.

Il sindaco, infine, ha ribadito: “Le responsabilità vanno accertate e i diritti dei cittadini tutelati. Su questo non faremo passi indietro. Credo che riconoscenza e fermezza possano convivere: si può ringraziare chi si è impegnato e, allo stesso tempo, pretendere risposte da chi ha la responsabilità del servizio. Il mio impegno resta, prima di tutto, verso i cittadini di Serradifalco. Serradifalco merita rispetto!”.