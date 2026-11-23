Quattordici panetti di hashish e un’arma da fuoco modificata: sono stati trovati nel quartiere San Cristoforo a Catania dal fiuto del cane antidroga Ares, che ha indicato al suo conduttore il portone di un’abitazione di via Belfiore. Una volta fatto ingresso nel palazzo, i poliziotti della squadra cinofili hanno scoperto un nascondiglio all’interno dell’androne. Durante l’ispezione, gli agenti hanno trovato il bauletto di uno scooter che sembrava abbandonato, ma Ares lo ha subito segnalato. Al suo interno sono stati trovati 14 panetti di hashish per un totale di 1346 grammi e un’arma da fuoco, avvolta in uno straccio, priva di matricola e presumibilmente modificata in quanto alla vista sembrava essere stata assemblata con componenti differenti, per colorazione e stato di usura. Tutto il materiale e’ stato sequestrato a carico di ignoti, non essendo stato possibile sul momento risalire al responsabile, in quanto ritrovato nelle parti comuni dell’edificio. (AGI) (Foto di repertorio)