Durante lo scorso fine settimana, i militari del Reparto Territoriale di Gela hanno condotto un mirato servizio di prevenzione volto a contrastare fenomeni di illegalità diffusa e a prevenire la commissione di reati riconducibili al contesto giovanile. Nello specifico, le attività di controllo sono state effettuate da pattuglie con i colori d’istituto e personale in borghese durante le ore serali e notturne, interessando le principali aree di aggregazione del centro cittadino, con particolare riferimento a Corso Vittorio Emanuele e al Lungomare Federico II di Svevia. Nel corso del servizio, i militari dell’Arma hanno sottoposto a controllo 60 giovani – alcuni dei quali già noti alle forze dell’ordine – e 17 veicoli, eseguendo d’iniziativa 5 perquisizioni personali e una perquisizione domiciliare. All’esito degli accertamenti, si è proceduto al sequestro amministrativo di circa mezzo grammo di hashish nei confronti di un 28enne di origini straniere e di un analogo quantitativo di cocaina a carico di un 27enne del luogo, entrambi residenti a Gela. Per i due soggetti è scattata la segnalazione alla Prefettura di Caltanissetta quali assuntori di sostanze stupefacenti per uso personale. L’operazione rientra nel più ampio dispositivo di prevenzione da parte del Comando Provinciale Carabinieri di Caltanissetta teso a reprimere fenomeni di illegalità e di degrado urbano, con particolare attenzione al controllo delle aree sensibili del territorio.