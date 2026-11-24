Da Gela a Ragusa, da Riesi a Licata, passando per Giarratana, Mazzarino, Niscemi e Delia: la Corale Polifonica Magnificat si prepara a un tour natalizio che porterà musica, emozioni e condivisione in diversi centri siciliani. Il Natale si avvicina e la musica si prepara a diventare un filo conduttore capace di attraversare territori, comunità e storie diverse. È con questo spirito che la Corale Polifonica Magnificat di Riesi presenta “Magnificat Christmas – La musica che illumina il Natale”, un calendario di appuntamenti che accompagnerà il gruppo corale tra dicembre e gennaio, attraversando le province di Caltanissetta, Ragusa e Agrigento.

Otto appuntamenti, un viaggio musicale che porterà il nome di Riesi oltre i confini della propria città. Un progetto che non nasce soltanto dalla volontà di proporre concerti, ma dal desiderio di condividere la bellezza del canto, incontrare nuove comunità, vivere esperienze artistiche e offrire, attraverso la musica, un messaggio di speranza, fraternità e pace, valori particolarmente significativi nel tempo del Natale. Il calendario prenderà il via venerdì 4 dicembre a Gela, presso la Parrocchia San Francesco d’Assisi, con un concerto natalizio che inaugurerà ufficialmente il tour. Una prima tappa che aprirà le porte a un percorso intenso, ricco di appuntamenti e di atmosfere suggestive.

Il 13 dicembre a Ragusa, presso la Parrocchia Santa Maria Ausiliatrice, la corale sarà protagonista di “Una luce nella notte”, un appuntamento musicale che si inserisce nel cammino natalizio, evocando attraverso il canto il significato più profondo della luce e della speranza. Il viaggio farà poi ritorno a Riesi, domenica 20 dicembre, nella Sala Filippo Sgroppo, per il Gran Concerto di Natale, uno degli appuntamenti più attesi dalla comunità riesina e un momento speciale per la corale, che nella propria città trova le radici, il sostegno e il senso di appartenenza.

Il tour continuerà il 23 dicembre a Giarratana, con un Gran Concerto di Natale, e il 27 dicembre a Mazzarino, nella Chiesa Rettoriale di San Domenico, portando la polifonia e il repertorio natalizio in altri luoghi di incontro e partecipazione. Il 29 dicembre sarà la volta di Niscemi, nella Chiesa Madre Santa Maria d’Itria, mentre il nuovo anno vedrà la Magnificat impegnata il 2 gennaio a Licata, nell’ambito della rassegna musicale “Come le viole”, occasione ulteriore per condividere la propria esperienza musicale con realtà e pubblici differenti.

A chiudere questo itinerario sarà Delia, il 3 gennaio, presso la Chiesa Madre, con un Gran Concerto di Natale che segnerà l’ultima tappa di un percorso fatto di musica, trasferte, preparazione, incontri e passione. A guidare la Corale Polifonica Magnificat in questo viaggio sarà il direttore M° Ivan Enzo Cutaia, insieme a tutti i coristi, protagonisti di un progetto che testimonia la crescita artistica e associativa della realtà riesina e il suo desiderio di continuare a costruire occasioni di cultura, musica e aggregazione.

Non soltanto concerti, dunque, ma un vero viaggio nella musica e nelle relazioni, dove ogni città diventa una nuova pagina da scrivere e ogni esibizione un’occasione per lasciare un segno. La musica che unisce, la magia del Natale: la Magnificat è pronta a vivere e condividere un Natale in musica. Se vuoi, posso anche prepararti una versione ancora più da giornale, con un taglio da comunicato stampa professionale per il Fatto Nisseno, La Sicilia o le testate locali, con titolo e occhiello ancora più forti.