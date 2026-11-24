MARIANOPOLI. “Sui lavori per il completamento dell’eliporto non abbiamo mai smesso un solo giorno di impegnarci”. A dichiararlo è stato il sindaco Salvatore Noto, che ha aggiunto: “La ditta proprietaria dei cavidotti elettrici sta praticamente ultimando l’interramento delle linee: un passaggio fondamentale che ci permette di aprire la strada alla seconda fase, con tutti gli altri interventi necessari per portare a termine l’opera”.

Per il primo cittadino manchese: “L’impegno quotidiano, la costanza e la capacità di trasformare i passaggi tecnici in realtà hanno una forza che nessuna polemica o strumentalizzazione può scalfire. Si può provare a girarci intorno o a deviare i concetti, ma quando i risultati cominciano a vedersi concretamente, i fatti parlano sempre più forte. Alla fine saremo giudicati solo per quello che abbiamo fatto, non per le chiacchiere da bar”.