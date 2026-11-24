Caltanissetta – Il nisseno Roberto Mistretta è finalista al Premio Internazionale di Letteratura Città di Como con la sua opera Rosario Livatino un angelo in volo edito da Algra. Una biografia romanzata per ragazzi che racconta di Rosario Livatino, il giudice assassinato in un agguato da quattro giovani killer della stidda il 21 settembre 1990 e beatificato dalla Chiesa il 9 maggio 2021, quale martire della giustizia e della fede. Visse fin da bambino un’esistenza piena ed edificante, in cui rispetto per gli altri, mitezza, dedizione e fede furono per lui compagni di un cammino lineare e coerente con quei principi che mai lo abbandoneranno, neppure quando, da magistrato, dovrà giudicare gli altri. In questa biografia romanzata, ricca di aneddoti e testimonianze di vita vissuta, il lettore, pagina dopo pagina, farà la conoscenza del mondo interiore di Rosario Livatino e, insieme a lui, conoscerà gli amatissimi genitori, mamma Rosalia e papà Vincenzo, il nonno sindaco con cui giocava a scopa, gli amici e i compagni di scuola, ma anche la sua città, Canicattì, dove visse un’infanzia serena e dove, conclusi gli studi classici, maturò la scelta di entrare in magistratura. L’opera è divisa in quattro parti: Infanzia; Adolescenza e giovinezza; Magistratura e il diario di ogni giorno; 1990.

Il Premio internazionale di letteratura Città di Como, promosso da Giorgio Albonico, annuncia i finalisti della XIII edizione, scelti tra 2.840 opere arrivate da tutta Italia. Le opere selezionate si distinguono per acutezza, originalità e qualità della scrittura, e per la capacità di leggere il nostro tempo. Il montepremi complessivo è di 30.000 euro.

Le tredici sezioni del Premio sono Autobiografia, Opere per bambini e ragazzi, Giornalismo, Multimediale, Narrativa edita, Narrativa inedita, Opera a tema (dedicata quest’anno all’ambiente), Opera dall’estero, Opera prima, Poesia edita, Poesia inedita, Racconto e Saggistica. Un’articolazione ampia, in cui accanto a romanzi, saggi e raccolte poetiche trovano spazio il giornalismo d’inchiesta, la fotografia e il video, la letteratura per l’infanzia, le testimonianze autobiografiche.

Tra i finalisti convivono le firme di grandi editori, da Adelphi a Feltrinelli, da Mondadori a Bompiani, dal Saggiatore al Mulino, da Laterza a Marsilio, e le proposte di case editrici indipendenti e di piccole realtà locali. Le sezioni dedicate agli inediti confermano la vocazione del Premio a scoprire voci nuove, ancora in cerca di un editore: il vincitore della Narrativa inedita sarà pubblicato da Mursia.

Il presente e i suoi conflitti

La saggistica finalista restituisce un ritratto preciso delle inquietudini di oggi. Giuliana Sgrena ripercorre trent’anni da inviata di guerra, dall’Algeria all’Afghanistan; Mario Del Pero analizza gli Stati Uniti nell’era Trump; Barbara Biscotti risale alle origini della dittatura nella Roma repubblicana. Alberto Mingardi torna ai referendum del 1995 sulla televisione commerciale, Giovanni Mancinone dà voce alle famiglie delle vittime di incidenti sul lavoro.

Non manca la divulgazione: Tiziano Balzano racconta il sistema immunitario attraverso un linfocita, Silvano Fuso e Marco Ciardi ripercorrono la storia dell’acqua, Gaspare Polizzi segue il tema del «pane degli angeli» da Beato Angelico ad Anselm Kiefer. Anche il giornalismo guarda all’attualità, dai centri estetici abusivi al campo per migranti di Lipa, in Bosnia.

La Storia attraverso le vite

Molti romanzi scelgono la Storia come scenario. Luca Mastrantonio, in Piombo e latte, rilegge il caso di Dirk Hamer, colpito da un proiettile all’isola di Cavallo nel 1978; Il falsario di Stato di Massimo Veneziani e Nicola Biondo segue il falsario Tony Chichiarelli nella Roma degli anni di piombo; Lorenzo Pavolini racconta il Risorgimento attraverso il cappellano dei Mille. Vittorio Giacopini intreccia la guerra dei Trent’anni con una Roma bombardata nel 2032, Elisabetta Liguori ambienta nel Salento di fine Ottocento la storia di un giovane musicista.

La memoria della guerra e della Resistenza attraversa anche altre sezioni: dall’autobiografia della partigiana Sandra Gilardelli, scritta con Jessica Chia, all’opera prima di Veronica Santoro, ambientata nella Verona occupata, fino ai ragazzi in fuga nell’Italia nazista di Fabrizio Altieri. Marco Perez rilegge invece l’eredità coloniale italiana attraverso la saga di due famiglie in Libia.

Ambiente, territori, comunità

La sezione a tema, dedicata all’ambiente, va dall’inchiesta di Laura Fazzini sull’inquinamento da Pfas al racconto di Luca Bonacina dall’Amazzonia peruviana. La natura torna anche nella narrativa, con i lupi delle Alpi di Altavìa di Sergio Peter, e nei libri per ragazzi, come il terremoto del Friuli del 1976 raccontato da Greta Sclaunich.

La poesia, infine, alterna l’intimità e l’impegno civile: dalla voce di Azzurra D’Agostino, tra i boschi dell’Appennino, ai versi in dialetto della Locride di Alfredo Panetta, dedicati alle vittime della ’ndrangheta, fino alla riflessione di Luigi Cannillo che parte dal Lazzaretto manzoniano.

La premiazione

I vincitori delle tredici sezioni saranno proclamati nel corso della cerimonia di premiazione, sabato 28 novembre, dalle 16 alle 19, nella Sala Bianca del Teatro Sociale di Como (via Vincenzo Bellini 3), alla presenza dei giurati e di Giorgio Albonico, promotore del Premio.

I finalisti sezione per sezione

Autobiografia

Chia Jessica e Gilardelli Sandra, La staffetta senza nome. Autobiografia di una partigiana (Solferino, 2025)

La Resistenza raccontata da Sandra Gilardelli, partigiana a diciott’anni e oggi quasi centenaria, dalla Milano bombardata alla collaborazione con le brigate sul Lago Maggiore. Un’autobiografia scritta con Jessica Chia.

Fumagalli Giovanna, L’amore non si butta (Effatà, 2025)

Il racconto delle emozioni attraversate dopo la perdita di una persona cara, pensato come strumento per chi vive un lutto e cerca un modo per non farsi sopraffare dal dolore.

Pillin Silvia, Presidiare il nulla (inedito)

Il racconto in presa diretta dei giorni trascorsi accanto al padre morente, ritrovato dopo quattordici anni di silenzio, che si intreccia con i ricordi d’infanzia e con un anno difficile della vita dell’autrice.

Sechi Aurelio, Sono morto cento volte (dalla depressione a Zelig) (inedito)

Una storia vera raccontata in prima persona, con ironia: il percorso dell’autore dalla depressione al palcoscenico di Zelig.

Opere per bambini e ragazzi

Altieri Fabrizio, Ridere come gli uomini (Rizzoli, 2023)

Wolf, cane addestrato alla guerra, fugge e incontra Donata, ragazzina con la sindrome di Down, e suo fratello Francesco. Un’avventura nell’Italia occupata dai nazisti, tra paura e fiducia.

Conte Claudia e Rossi Michela, Le parole nel pozzo (Bakemono Lab, 2026)

Nico, bambina silenziosa che smette di parlare tra le liti dei genitori, ritrova le sue parole in fondo a un pozzo, dove si è calata per salvare il suo gatto.

Mariani Manuela, Il diario di Lupina. Riflessioni di una lupa naturalista e di una sua amica di studi (autopubblicato, 2025)

Lupina, giovane lupa del Centro Italia, racconta in forma di diario la vita del suo branco e risponde alle domande sui lupi: la convivenza con l’uomo e con il bestiame, il ruolo dei predatori, il rapporto con i cani. Con disegni e filastrocche, dai 7 anni.

Mistretta Roberto, Rosario Livatino. Un angelo in volo (Algra, 2026)

Biografia romanzata per ragazzi di Rosario Livatino, il giudice ucciso dalla stidda nel 1990 e beatificato nel 2021, dall’infanzia alla magistratura.

Sclaunich Greta, La notte in cui la terra tremò (Piemme, 2026)

Ispirato a fatti reali, il racconto del terremoto del Friuli del 6 maggio 1976 attraverso gli occhi di Leo, dodici anni, per parlare di solidarietà e ricostruzione.

Giornalismo

Crispino Antonio, Bihac, dentro il campo-lager dei migranti di Lipa in Bosnia che sognano l’Europa («Corriere della Sera», 2023)

Un reportage per il «Corriere della Sera» dentro il campo di Lipa, vicino a Bihać, in Bosnia, dove i migranti della rotta balcanica attendono di poter raggiungere l’Europa.

Panetta Valentina, Centri abusivi, filler illegali. Viaggio ad alto rischio nella bellezza low cost («Il Messaggero», 2025)

Un’inchiesta per «Il Messaggero» nei centri estetici abusivi dove si praticano trattamenti con filler illegali: i rischi per la salute dietro la bellezza a basso costo.

Repetto Simone, Lo squalo, mezzo secolo di paura e meraviglia («Nautica», 2025)

A cinquant’anni dal film di Spielberg, un articolo per «Nautica» sul rapporto tra l’uomo e lo squalo, tra la paura che il cinema ha alimentato e la meraviglia per uno degli animali più affascinanti del mare.

Tartamella Vito, Un’AI per amico (o amante) («Focus», 2026)

Un articolo per «Focus» sulle relazioni affettive con le intelligenze artificiali: chatbot che diventano amici, confidenti e perfino partner.

Multimediale

Bava Carlo, Custodi della terra (cortometraggio, Produzione Gabarè, 2025)

A Bellano, sul lago di Como, chi ricostruisce i muretti a secco e recupera olivi e vigne abbandonate racconta un lavoro antico che oggi è anche cura del territorio, con la speranza di coinvolgere i giovani.

D’Amore Michele, Cox’s Bazar (reportage)

Un reportage fotografico in bianco e nero sulla pesca tradizionale a Cox’s Bazar, in Bangladesh: una giornata con i pescatori che tirano a mano le reti dalla riva del Golfo del Bengala.

Moroni Cesare, La terra degli ultimi (reportage)

Un reportage a colori tra le comunità rurali dell’Africa subsahariana, del Nord Africa e delle Ande: l’acqua raccolta ai pozzi e ai fiumi, i mercati, il lavoro quotidiano e i volti di chi vive ai margini.

Roccato Mario, Le parole del silenzio (video)

Un’opera audiovisiva sul silenzio come voce profonda tra una parola e l’altra, che cerca una corrispondenza simbolica tra testo e immagini, con musiche originali di Marco Sala.

Zanirato Claudio, Paesaggi instabili (Edizioni Pamphlet, 2025)

Le colline bolognesi fotografate più volte nel corso dell’anno: sequenze che mostrano il paesaggio agricolo come un processo in continua trasformazione.

Narrativa edita

Bacà Fabio, L’era dell’acquario (Adelphi, 2025)

Chloe è diventata ricca e famosa vendendo la propria intimità sui social, ma un passato oscuro e un padre sospettato di un crimine infamante la costringono a una resa dei conti: un noir psicologico sull’«acquario» digitale in cui tutti nuotiamo.

Garlaschelli Luigi, L’ombra del sudario (Cartabianca, 2025)

Un chimico esperto di restauri riceve l’incarico di realizzare una copia perfetta della Sindone di Torino. Un thriller che mette alla prova metodo scientifico e misteri.

Gezzi Massimo, Adriatica (Feltrinelli, 2025)

In una cittadina sul mare, l’adolescenza di Emilie tra una madre che beve, l’amicizia con Giada e i segreti dell’età. Un romanzo di formazione sulla costa adriatica.

Giacopini Vittorio, Ogni altro tempo è Pace (Nutrimenti, 2026)

Un mercenario della guerra dei Trent’anni e un ex mercante d’arte nella Roma bombardata del 2032: due storie a specchio su un mondo in cui la guerra sembra ripetersi.

Liguori Elisabetta, Il figlio ostinato (Piemme, 2025)

Salento, 1892: Aniello lascia Specchia contro la volontà del padre per studiare musica a Napoli, inseguendo un talento che la famiglia teme come una maledizione.

Mastrantonio Luca, Piombo e latte (Bompiani, 2025)

Il romanzo del caso di Dirk Hamer, colpito da un proiettile nell’agosto 1978 all’isola di Cavallo, in Corsica, e del suo lungo calvario: una vicenda di cronaca che diventa storia collettiva.

Pavolini Lorenzo, Mille o poco più (Marsilio, 2025)

Un romanzo del Risorgimento che segue Giovanni Pantaleo, cappellano della spedizione garibaldina in Sicilia, unitosi ai Mille subito dopo lo sbarco.

Perissinotto Alessandro, Le colpe dei padri (Mondadori)

Guido Marchisio, dirigente torinese all’apice della carriera, scopre di avere forse un sosia, un doppio misterioso. Il dubbio diventa ossessione e lo porta a fare i conti con il passato.

Peter Sergio, Altavìa (il Saggiatore, 2025)

Tre amici, guidati dall’enigmatico Guido Caviezel, si avventurano tra le Alpi sulle tracce dei lupi: un romanzo sul legame tra l’uomo e la natura selvaggia.

Veneziani Massimo e Biondo Nicola, Il falsario di Stato (SEM, 2026)

La storia di Antonio «Tony» Chichiarelli, falsario d’arte e truffatore nella Roma degli anni di piombo, figura ambigua al crocevia tra criminalità, estremismi e misteri d’Italia.

Narrativa inedita

Alunno Nicola, Il prezzo del pane (romanzo)

In un’Italia futura, tra il 2036 e il 2051, un romanzo che segue Agnese e Stefano dai banchi di scuola all’età adulta.

Carpagnano Domenico, Spezzate, ma non vinte (romanzo)

Venezia, 1993: Giovanna torna con la figlia sull’isola di San Clemente, sede di un manicomio femminile, e riaffiora la storia della sua giovinezza, a partire dal 1939.

Cassani Massimo, Certe incomprensibili incomprensioni (romanzo)

Camilla, cinquantacinquenne milanese, torna dopo quarant’anni nel paese delle Prealpi dove è cresciuta per risolvere una questione pratica: tra nostalgie e delusioni, ritrova una inattesa leggerezza.

Cozzolino Francesco, Bullezzumme (romanzo)

Il titolo è il termine ligure per il mare mosso: in una Città Vecchia affacciata sul porto, una tempesta finisce per rimettere ordine nella Storia, in una lingua inventiva e giocosa.

Frezza Renato Gennaro, L’assassinio della storia (romanzo)

Berlino, 1921: il giovane armeno Soghomon Tehlirian è processato per aver ucciso Talaat Pasha, artefice del genocidio armeno. Un romanzo storico sul processo che anticipò il concetto di crimine contro l’umanità.

Tagliabue Francesco G., La Nina dei Lombroso (romanzo)

Torino, 1894: un delitto alla Falchera e un’indagine che passa per la casa di Cesare Lombroso e di sua moglie Nina De Benedetti.

Opera a tema: Ambiente

Bonacina Luca, Amazzonia: ai margini della grande foresta (Bolis, 2026)

Dopo quasi un anno a Yurimaguas, in Perù, l’autore racconta la vita ai margini dell’Amazzonia, tra villaggi contadini, comunità indigene e foresta vergine. Storie vere in cui la natura è presenza quotidiana e protagonista.

Fazzini Laura, Un disastro annunciato (Marietti 1820)

Un’inchiesta sui Pfas, i «forever chemicals» presenti in padelle, tessuti e imballaggi, e sull’inquinamento che dal caso di Vicenza si è rivelato una questione nazionale.

Loro Filippo, Intimità vegetale (inedito)

Un’«autobiologia» nel mondo dei bonsai: il rapporto quotidiano con gli alberi in vaso diventa una riflessione sul tempo, sulla crescita e sulla cura.

Sassoon Danielle, Il raglio (Corsiero, 2025)

Libro d’arte in cui disegno e scrittura si fondono: sotto le sembianze di una fiaba, un viaggio a dorso di mulo nella follia femminile, tra iconografia manicomiale, Art Brut e fumetto underground.

Opera dall’estero

Cassano Angelo, Il richiamo del deserto (Armando Dadò, 2026)

Il fotoreporter Samuel attraversa terre lontane tra avventure e passioni, finché un ritorno forzato in Svizzera, con una pallottola in corpo, gli rivela il senso del suo viaggio.

Paoloni Matteo Edoardo, Le impercettibili oscillazioni (Hacca, 2025)

Il lungo congedo di un giovane prima di una partenza: il padre, la madre, gli amici, la casa e Marta, la ragazza che forse non risponderà più.

Perez Marco, Il posto dove dovrei morire (Transeuropa, 2026)

La saga di due famiglie italiane in Libia per mezzo secolo diventa una rilettura critica della parabola coloniale italiana.

Scarel Serena, Lettere dal passato (Kappa Vu, 2025)

Anni Trenta: una giovane levatrice dal passato doloroso arriva nella piccola comunità di Mune. Una storia di donne capaci di cambiare il proprio destino.

Opera prima

Galbiati Camilla, Solo chi osa farlo (La Memoria del Mondo, 2026)

Dieci storie di atleti che hanno osato, da Francesca Baroni, campionessa di ciclocross sorda dalla nascita, a Carlo Airoldi, arrivato a piedi ad Atene per la prima Olimpiade moderna.

Lippolis Raffaella, La contessa di Vallepiana (Bookroad, 2024)

Toscana, 1771: la contessina Elena, appassionata di letteratura e di idee illuministe, si innamora del conte Ettore. Un romanzo storico in cui la grande storia mette alla prova l’amore.

Morandi Monica, Specchi rotti e gatti neri (autopubblicato)

Cinquanta superstizioni, dagli specchi rotti ai gatti neri, e le loro origini, raccontate tra storia, folklore e curiosità.

Santoro Veronica, L’interprete (Ponte alle Grazie, 2025)

Verona, 1943-1945: Delia, figlia di una famiglia fascista, diventa interprete per il comando nazista e si muove in una zona grigia tra il fratello partigiano e un ufficiale delle SS.

Poesia edita

Bellini Marco, L’orizzonte che ci spetta (Ronzani, 2025)

Poesie sulle relazioni umane e con la natura, all’insegna dell’autenticità, con dialoghi inattesi anche con il mondo animale.

Bux Antonio, Venere in pixel (Marietti 1820, 2025)

Un poemetto a due voci su un amore sospeso tra realtà e connessioni digitali, che sopravvive nella «precaria eternità di un pixel».

Cannillo Luigi, Dal Lazzaretto (La Vita Felice, 2024)

Una raccolta che, partendo dal Lazzaretto manzoniano, riflette su chi si è salvato e chi no, in dialogo tra le epoche della storia e le età della vita.

Capello Dario, La straniera (Puntoacapo, 2025)

Poesie sospese tra le vie della città e la notte, in cui «la straniera» diventa figura di ciò che non si può nominare fino in fondo: la vita, la morte, la poesia. Con una nota di Giancarlo Pontiggia.

D’Agostino Azzurra, Cosmic latte (Marcos y Marcos, 2025)

Una voce mite e ferma che attraversa i boschi dell’Appennino, le memorie, i morti sul lavoro e le contraddizioni del presente.

D’Elia Corrado, Galileo oltre le stelle (Ares, 2025)

Un ritratto intimo di Galileo Galilei, uomo prima che scienziato: figlio, padre, pensatore inquieto davanti alle stelle.

Fedeli Ivan, La gioia elementare (L. Pellegrini, 2025)

Poesia del quotidiano, tra la Lombardia, il Lambro e i quartieri della grande città: la bellezza nascosta nella vita delle persone comuni.

Langella Giuseppe, La messa del lunedì (La Scuola di Pitagora, 2026)

Una raccolta sul legame tra fede e opere, tra sacro e quotidiano: la religione che si invera nell’agire nel mondo.

Panetta Alfredo, ’Ndrangheta (Passigli, 2025)

Poesie in dialetto della Locride, con testo italiano a fronte, che fanno memoria delle vittime della ’ndrangheta, come il professore Francesco Panzera.

Poesia inedita

Caruso Grazia, Campale

Tredici poesie sul corpo e sulla condizione femminile come campo di battaglia, in un percorso che va dall’addestramento alla scoperta di una coscienza collettiva e di sorellanza.

Ferrino Matthias, Caccia notturna

Un poema breve in sette parti: una notte di caccia diventa viaggio tra mito, sogno e memoria, fino al ritorno a casa del cacciatore a mani vuote.

Laurenzi Simona, Canti della Brianza

Quattordici canti dalla Brianza tra fabbriche, salotti buoni e quartieri di provincia, sottotitolati «poesie per dormire con le zanzare».

Saya Marco, Sottopassi

Poesie di città e di passaggio, tra sottopassi, tram vuoti e luci della sera, sul tempo che si ferma e sulle vite che ci sorpassano.

Stoccoro Giancarlo, Numen

Un poemetto tra sogno e veglia, in cui le figure delle fiabe incontrano gli schermi e le ansie del presente.

Racconto

Antonelli Marco, I canti di Carmen

Calgary, Olimpiadi invernali del 1988: la sfida sul ghiaccio tra Katarina Witt e Debi Thomas, entrambe sulle note della Carmen, negli ultimi anni della Guerra fredda.

Birtolo Patrizia, Gruppo 7

L’architetto Giuseppe Terragni, durante la ritirata di Russia, ripercorre i suoi progetti, il Gruppo 7 e l’amicizia con la poetessa Antonia Pozzi.

Epifani Grazia Adele, 221 arto sinistro

In un cimitero di paese, una lapide senza nome porta solo la scritta «221 Arto sinistro»: una donna tornata da Milano cerca di scoprirne la storia.

Ingaramo Gianluca, Tre millimetri

Su una sponda del Lario, un geologo della Protezione civile evacua l’ultima abitante di un borgo minacciato da una frana, mentre la montagna sta per cedere.

Tornese Luciano, Il mio amico carissimo

Il ritratto affettuoso di un compagno di una vita, consumato dall’uso e oggi messo a riposo: solo nel finale si scopre che è un vocabolario.

Saggistica

Balzano Tiziano, Timothy. La storia di un grande eroe in un mondo microscopico (Tab edizioni, 2026)

Il sistema immunitario raccontato attraverso Timothy, un linfocita T: un saggio narrativo su infezioni, tumori, malattie autoimmuni e virus.

Biscotti Barbara, Dictatura. Roma e l’invenzione di un potere assoluto (Solferino, 2025)

Le origini della dittatura nella Roma repubblicana, nata come magistratura legale e straordinaria, e il cammino di un concetto politico arrivato fino a noi.

Del Pero Mario, Buio americano. Gli Stati Uniti e il mondo nell’era Trump (il Mulino, 2025)

Uno dei maggiori americanisti italiani analizza il secondo mandato di Trump, tra polarizzazione, crisi identitaria e ridefinizione del ruolo degli Stati Uniti nel mondo.

Fuso Silvano e Ciardi Marco, H2O. L’incredibile storia dell’acqua (il Mulino, 2026)

La storia dell’acqua tra religione, filosofia e scienza, fino alla scoperta della formula H2O, alla base della chimica moderna.

Grassia Luigi, La storia in 24 pezzi mancanti (Edizioni del Capricorno, 2026)

Ventiquattro episodi poco noti della storia, dal mito del Barbarossa alla morte di Italo Balbo, che i manuali spesso trascurano.

Mancinone Giovanni, Corpi al macello (Rubbettino, 2026)

Le storie dei morti sul lavoro ricostruite attraverso i familiari, gli atti giudiziari e gli archivi: un viaggio nel dolore e nell’attesa di giustizia.

Mingardi Alberto, Meglio poter scegliere (Mondadori, 2025)

I referendum del 1995 sulla televisione commerciale e la scelta degli italiani di difendere la libertà di decidere cosa guardare.

Monte Marco, E non saranno mai vecchi… (Youcanprint, 2024)

Storia e inchiesta demografica sull’influenza spagnola in Italia, tra sanità, politica e conseguenze sulla popolazione.

Polizzi Gaspare, Il pane degli angeli (Aesthetica, 2026)

Il «pane degli angeli», simbolo del cibo della conoscenza, da Beato Angelico e Dante fino ad Anselm Kiefer, per riflettere sull’età dell’informazione.

Sgrena Giuliana, Me la sono andata a cercare. Diari di una reporter di guerra (Laterza, 2025)

Quasi trent’anni da inviata nei conflitti, dall’Algeria all’Iraq, dalla Somalia all’Afghanistan: i diari di una reporter di guerra.

Tringali Corrado, Il tesoro nascosto (inedito)

Un viaggio nella storia e nelle meraviglie delle molecole naturali, tra farmaci, veleni e droghe, raccontato da un chimico organico già professore all’Università di Catania.