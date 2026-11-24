La Sezione Fidapa di Caltanissetta ha avuto l’onore di essere Sezione Ospitante e Capofila delle 27 Sezioni che hanno organizzato il 21 novembre il Convegno del Distretto Sicilia Fidapa BPW-Italy, la cui presidente è Ina Di Figlia. Il Convegno ha avuto la partecipazione di molte Fidapine del Distretto Sicilia e molti apprezzamenti per la scelta dei Relatori tutti di alto profilo che hanno trattato l’argomento del contributo alla realizzazione di una nuova cultura dando ai tre punti cardine amore, rispetto e libertà, i dettagli secondo le loro competenze con chiarezza e affascinandosi l’auditorium.

La Sezione Fidapa di Caltanissetta ha fatto realizzare da un giovane pittore Gabriele Lombardo, che frequenta l’istituto artistico “A. Manzoni-F.Juvara” e che ha conosciuto nel Centro ricreativo comunale per Giovani DesTEENazione, un dipinto a simbolo del tema del Convegno.bAlla cerimonia della svelatura ha partecipato l’Assessore Ermanno Pasqualino intervenuto come delegato del Sindaco Walter Tesauro.

Il dipinto si intitola “L’Alba della libertà “. “A Gabriele un grazie di cuore mio personale, delle Socie della Sezione Fidapa di Caltanissetta per aver con la sua arte colto il messaggio del Convegno in maniera pregevole fino a ottenere il plauso delle Fidapine presenti, dell’intero Distretto Fidapa Sicilia e della Referente Distrettuale del “Gruppo di lavoro Nazionale Parità di Genere”Maria Piera Franco” dichiara Giovanna Ficarra, presidente Sezione Fidapa Caltanissetta.

Le Fidapine che non hanno partecipato al Consiglio del Distretto Fidapa Sicilia, che ha anche inaugurato l’apertura del Nuovo Anno Sociale 2026-2027 hanno visitato con la guida il Museo delle Vare e sono rimaste incantate dalla bellezza dei Gruppi Sacri. “La Sezione Fidapa di Caltanissetta – conclude Ficarra – è lieta di aver svolto il suo compito di accoglienza al meglio e le Fidapine sono rimaste molto contente”.