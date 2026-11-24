DELIA. Ha preso il via il Progetto scolastico dedicato all’opera e alla figura di Luigi Russo, critico e storico della letteratura italiana. L’iniziativa nasce in collaborazione con la dirigente scolastica e con gli insegnanti, che ringrazio per la sensibilità e la disponibilità. Alla presenza dell’assessore alla Cultura Deborah Lo Porto, che ha portato i saluti di tutta l’Amministrazione e introdotto il progetto, ha preso avvio un percorso promosso dall’Amministrazione comunale in sinergia con la dott.ssa Giusy Leone, che condurrà i vari incontri personalmente.

Un cammino articolato in più tappe, pensato per far conoscere e riportare alla luce una figura troppo a lungo rimasta nell’ombra, partendo proprio dai più giovani: momenti di studio, giochi e laboratori di scrittura creativa permetteranno ai ragazzi di avvicinarsi a Luigi Russo in modo vivo e partecipato. “Questo – ha commentato il sindaco Bancheri – è solo il primo passo di un progetto più ampio, che prevede l’istituzione di un Centro Studi Luigi Russo, di un premio letterario a lui intitolato e di una borsa di studio. Nella convinzione che lo studio di una figura così di questo calibro, nata a Delia e vissuta, in parte, nel nostro territorio, possa diventare stimolo e ispirazione per il futuro dei nostri ragazzi”.