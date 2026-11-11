Parte da Caltanissetta la proposta di una Costituente Popolare per fondare un grande partito centrista che si ispira ai valori cristiani e alle indicazioni della Dottrina Sociale della Chiesa

CALTANISSETTA. Parte da Caltanissetta la proposta di una Costituente Popolare che ha la funzione di fondare un

grande partito centrista che si ispira ai valori cristiani e alle indicazioni della Dottrina Sociale della

Chiesa. Ieri sera nei locali dell’Istituto Testasecca di Caltanissetta l’Assemblea dei Quadri dell’UDC Sicilia ha

approvato la proposta formulata dal Segretario Regionale On. Decio Terrana e dal Vicesegretario

Regionale On. Salvino Caputo di lanciare la grande aggregazione delle forze politiche centriste e

creare un nuovo soggetto politico anche a livello nazionale che possa assumere un ruolo da

protagonista sia alle prossime consultazioni elettorali che nella politica siciliana e italiana.

L’On. Decio Terrana e l’On. Salvino Caputo hanno sottolineato la necessità di questa svolta che ponga

fine alla frammentazione politica del centro e rilanci le idee e le proposte nelle quali si ritrova una

larga fetta di elettorato che oggi vota il partito meno lontano dal suo pensiero o che non si reca alle

urne.

In una sala gremita l’assemblea – coordinata dal Segretario Provinciale f.f. dell’UDC di Caltanissetta

Avv. Antonio Campione – ha visto succedersi numerosi interventi di dirigenti del partito e di

consiglieri comunali e provinciali arrivati da tutta la Sicilia che vogliono fortemente il nuovo partito

e ne rivendicano la guida.

L’On. Decio Terrana ha dichiarato: «Come nel passato e ancora una volta la Sicilia, terra di Don Luigi

Sturzo e di autorevoli democristiani che hanno modernizzato il nostro paese, diventa laboratorio

politico e punto di partenza di una grande svolta nazionale. Un ritorno alle radici di una storia politica

che serve all’Italia e darà un grande contributo per risollevarne le sorti».

La scena si sposta domani all’Assemblea Regionale Siciliana, nelle cui sale si costituirà il nuovo gruppo

politico parlamentare che riunisce finalmente e dopo una lunga diaspora tutti quegli esponenti che

vogliono partecipare al nuovo soggetto popolare.