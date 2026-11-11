Allarme bomba nelle scuole italiane. Flc Cgil Sicilia: “Gravissimo atto i intimidatorio. Garantire la sicurezza di studenti e personale”

Un’ondata di messaggi di posta elettronica contenenti gravissime minacce e annunci di ordigni esplosivi sta interessando numerose istituzioni scolastiche italiane, comprese molte scuole siciliane. Le comunicazioni, dal contenuto particolarmente violento e intimidatorio, hanno determinato l’attivazione delle procedure di emergenza, con evacuazioni precauzionali, sospensioni delle attività didattiche e interventi delle forze dell’ordine per le necessarie verifiche di sicurezza.

«Siamo di fronte a un episodio di estrema gravità – dichiara Adriano Rizza, segretario generale della Flc Cgil Sicilia – che sta generando paura, disorientamento e pesanti disagi all’interno delle comunità scolastiche. Un’azione intimidatoria su vasta scala che colpisce uno dei luoghi fondamentali della nostra società: la scuola, spazio di educazione, convivenza democratica e crescita civile». «Non possiamo accettare che le istituzioni scolastiche, già quotidianamente alle prese con numerose difficoltà, diventino bersaglio di operazioni finalizzate a diffondere panico e insicurezza. Qualunque sia l’origine di questi messaggi, è indispensabile individuare rapidamente i responsabili e accertare la natura delle minacce».

La Flc Sicilia esprime piena solidarietà ai dirigenti scolastici, al personale docente e ATA, agli studenti e alle famiglie coinvolti in queste ore di forte apprensione e ringrazia le forze dell’ordine impegnate negli accertamenti. «Chiediamo al Ministero dell’Istruzione e del Merito e alle autorità competenti di garantire un coordinamento tempestivo e indicazioni univoche alle istituzioni scolastiche, evitando che la gestione di un’emergenza di questa portata ricada esclusivamente sulle responsabilità dei singoli dirigenti scolastici. La sicurezza delle persone deve rappresentare la priorità assoluta»

La FLC CGIL Sicilia, in stretto raccordo con la struttura nazionale e con le proprie articolazioni territoriali, sta monitorando costantemente l’evolversi della situazione, raccogliendo le segnalazioni provenienti dalle scuole siciliane. «È necessario mantenere alta l’attenzione senza alimentare ulteriori allarmismi. La scuola non può essere lasciata sola- afferma Rizza- soprattutto quando viene colpita da azioni che mirano a minare la serenità e la sicurezza delle sue comunità. Occorrono risposte rapide, coordinate e autorevoli da parte delle istituzioni».