Fiorello su risibile allarme bomba: “Che fortuna… sti ragazzi ad avere gli hacker”

“Allarmi bomba in tutte le scuole d’Italia: evacuazioni e controlli per gli allarmi bomba ricevuti. La Meloni ha convocato anche una riunione a Palazzo Chigi. Fai bene Giorgia, convoca convoca! Hanno mandato 6000 mail per l’allarme bomba, nemmeno il provveditorato agli studi ne ricevono così tante! Sono ancora in corso le evacuazioni perché comunque non si può far finta di niente. Che fortuna che hanno sti ragazzi che hanno gli hacker!”. Fiorello commenta così, nel corso della puntata odierna di La Pennicanza su Rai Radio2, la notizia degli allarmi bomba che hanno interessato numerose scuole in tutta Italia, con evacuazioni e controlli da parte delle autorità