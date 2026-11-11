“La Consulta giovanile di Villalba entra nell’albo generale delle consulte giovanili: è la prima della provincia di Caltanissetta

VILLALBA La Consulta Giovanile di Villalba , di cui è presidente Salvatore Alessi, entra ufficialmente a far parte dell’AGCG – Albo Generale delle Consulte Giovanili, il progetto nazionale promosso dall’associazione Generatio PRS O.D.V., nato con l’obiettivo di censire e mettere in rete le Consulte, i Consigli e i Forum giovanili presenti sul territorio nazionale. Un traguardo significativo per la realtà villalbese, che diventa la prima Consulta della provincia di Caltanissetta ad aderire all’Albo e una delle prime in Sicilia, portando così il nome di Villalba all’interno di una rete nazionale dedicata alla promozione della partecipazione giovanile. L’AGCG nasce per favorire il dialogo e la collaborazione tra i diversi organismi di partecipazione giovanile, promuovendo lo scambio di esperienze, la condivisione di buone pratiche e la costruzione di nuove opportunità di cooperazione tra territori. L’adesione all’Albo assume un significato particolare anche sul piano dei valori: le realtà aderenti condividono e autocertificano il rispetto di tre principi fondamentali, democraticità, pluralismo e apartiticità, che rappresentano le basi di una partecipazione autentica, aperta e indipendente da ogni appartenenza politica. Per la Consulta Giovanile di Villalba questo ingresso rappresenta molto più di una semplice iscrizione: è un riconoscimento del percorso intrapreso e un ulteriore stimolo a proseguire il lavoro avviato, rafforzando il proprio ruolo all’interno della comunità e aprendosi al confronto con altre esperienze giovanili italiane. L’obiettivo è quello di costruire una Consulta sempre più attiva, capace non soltanto di dare voce ai giovani villalbesi, ma anche di rappresentare il territorio in occasioni di confronto e collaborazione a livello regionale e nazionale. “Entrare a far parte dell’Albo Generale delle Consulte Giovanili rappresenta per noi un motivo di grande soddisfazione e, allo stesso tempo, una nuova responsabilità. Crediamo che la partecipazione giovanile non debba fermarsi ai confini del proprio Comune: è fondamentale creare connessioni, confrontarsi con altre realtà e contribuire insieme a dare maggiore spazio e voce alle nuove generazioni. Questo traguardo ci incoraggia a continuare il percorso intrapreso con ancora più entusiasmo e determinazione”, dichiara Salvatore Alessi, Presidente della Consulta Giovanile di Villalba”.