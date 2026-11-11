Allarme bomba anche nelle scuole di Gela: disposta in via precauzionale l’evacuazione di tutti gli istituti scolastici pubblici e privati

A seguito delle segnalazioni di allarme bomba che hanno interessato nella giornata odierna anche due istituti scolastici della città di Gela, il Sindaco Terenziano Di Stefano, in costante raccordo con la Prefettura e le Forze dell’Ordine, ha disposto, in via assolutamente precauzionale, l’evacuazione di tutte le scuole del territorio comunale, di ogni ordine e grado, comprese quelle private.

La decisione è stata assunta esclusivamente a tutela della sicurezza e dell’incolumità degli studenti, dei docenti, del personale scolastico e di tutti coloro che frequentano gli istituti. Le Forze dell’Ordine sono già impegnate nelle necessarie attività di verifica e controllo per accertare la natura delle segnalazioni e garantire la sicurezza degli edifici interessati. Voglio rivolgere un appello alla cittadinanza: manteniamo la calma.

Si tratta di una misura cautelativa adottata per garantire la massima sicurezza. In questo momento è fondamentale evitare allarmismi, non diffondere notizie non verificate e affidarsi esclusivamente alle comunicazioni ufficiali delle autorità e del Comune di Gela. Comprendiamo perfettamente la preoccupazione delle famiglie, soprattutto dei genitori, ma desidero rassicurare tutti sul fatto che le istituzioni stanno seguendo la situazione con la massima attenzione e in stretto coordinamento con gli organi competenti.

La sicurezza dei nostri ragazzi viene prima di ogni altra cosa. L’Amministrazione comunale continuerà a seguire costantemente l’evolversi della situazione e provvederà a informare tempestivamente la cittadinanza su ogni ulteriore aggiornamento e sulle eventuali decisioni relative alla ripresa delle attività scolastiche. Invito tutti a collaborare, mantenere la tranquillità e seguire soltanto i canali istituzionali.