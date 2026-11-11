Nassiriya, Schifani: «Ricordo doveroso e gratitudine per chi presidia luoghi di guerra per portare la pace»

«A distanza di 23 anni da quel 12 novembre 2003 l’eccidio di Nassirya rimane una pagina triste della nostra storia che non va dimenticata. Ricordare il sacrificio dei caduti è doveroso e lo è in modo particolare nel momento storico che stiamo vivendo, delicato dal punto di vista degli equilibri internazionali. Riconosciamo con gratitudine il valore e l’impegno di chi presidia costantemente i luoghi di guerra per portare la pace a sostegno delle popolazioni vessate dai conflitti». Lo dice il presidente della Regione Renato Schifani ricordando le vittime della strage di Nassirya, in Iraq, costato la vita a 19 italiani fra cui i carabinieri Giovanni Cavallaro, Giuseppe Coletta, Emanuele Ferraro, Ivan Ghitti, Domenico Intravaia, Horacio Majorana e Alfio Ragazzi.