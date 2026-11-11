Caltanissetta. Nuova sospensione idrica. Tesauro: “Basta disagi, chiederò chiarimenti a Siciliacque”

Il sindaco di Caltanissetta, Walter Tesauro, a seguito della comunicazione di Siciliaque e la previsione di una nuova interruzione dell’esercizio degli acquedotti Ancipa Basso e Blufi, annuncia di voler chiedere chiarimenti e coinvolgere la presidenza della Regione siciliana per pretendere “risposte e tempi certi”.“È inaccettabile che i cittadini, appena rientrati da una sospensione dell’erogazione, debbano nuovamente fare i conti con rubinetti a secco e con l’incertezza sulla disponibilità di un bene primario – ha dichiarato il sindaco di Caltanissetta Walter Tesauro -. Nessuno mette in discussione la necessità di effettuare interventi di manutenzione, sostituire le condotte ammalorate e ridurre le perdite della rete. Ma tutto questo non può tradursi in una continua e reiterata compromissione di un servizio essenziale, né può essere gestito senza una programmazione organica e soprattutto condivisa con i Comuni interessati, entro tempistiche ragionevoli”.Il Sindaco, inoltre, sottolinea lo scarso preavviso concesso agli utenti nisseni. “La comunicazione è arrivata soltanto nella giornata di oggi e l’interruzione è prevista a decorrere dalle ore 06:00 del prossimo 12 novembre, con conseguenti sospensioni e riduzioni della distribuzione idrica ai Comuni interessati.“Una situazione che ha ormai superato ogni limite di tollerabilità. La cittadinanza ha il diritto di conoscere la natura e l’estensione degli interventi, il cronoprogramma dei lavori e, soprattutto, i tempi previsti per la loro conclusione.Non è pensabile che i cittadini continuino a subire interruzioni a ripetizione senza sapere per quanto tempo ancora dovranno convivere con questa situazione – ha concluso il Sindaco -. Non è accettabile ricevere comunicazioni con preavvisi di appena un giorno, senza una visione complessiva degli interventi e senza alcuna certezza sulla durata dei disagi. La ricaduta sulla cittadinanza è ormai insostenibile. Le continue interruzioni non sono più tollerabili. Chiediamo rispetto per i cittadini e risposte concrete”.