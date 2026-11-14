Vessazioni e violenze alla moglie per 18 anni, arrestato

I carabinieri della stazione di Bologna hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Bologna su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di un cittadino straniero sulla quarantina. L’uomo è gravemente indiziato dei reati di maltrattamenti contro familiari o conviventi e violenza sessuale ai danni della moglie. Il provvedimento restrittivo scaturisce dalle indagini che hanno permesso di ricostruire un drammatico e prolungato quadro di violenze domestiche. Secondo quanto emerso, le condotte violente e vessatorie si protraevano da circa 18 anni. Le aggressioni, inizialmente a cadenza settimanale, si erano intensificate fino a verificarsi a giorni alterni. Il quadro indiziario raccolto delinea una quotidianità fatta di costanti abusi fisici e psicologici: la donna sarebbe stata ripetutamente vittima di ingiurie, minacce di morte, violenze sessuali e gravi aggressioni fisiche, tra cui strette al collo, spinte, calci, pugni, schiaffi e cinghiate. A questo si aggiungeva un controllo costante e ossessivo sulla vita della vittima, la quale veniva obbligata dal coniuge a chiedere l’autorizzazione per uscire di casa e a dimostrare la propria posizione in tempo reale attraverso videochiamate di verifica. I carabinieri, attivati per l’esecuzione della misura, hanno rintracciato il presunto responsabile in un esercizio pubblico. I militari, dopo averlo identificato e informato dell’ordinanza emessa a suo carico, lo hanno arrestato. Al termine delle formalità di rito, l’indagato è stato portato in carcere.