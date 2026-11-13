Ue, Mattarella “Scelta lungimirante e coraggiosa di statisti illuminati”

VICENZA (ITALPRESS) – “La mostra raccoglie una quantità di capolavori di straordinario valore e che interpreta quanto sia forte il legame che è stato nel corso di tanto tempo tra la cultura, la civiltà, la sensibilità tedesca e quella italiana. Come è stato ampiamente ricordato, questo spiega quanto siano forti le basi del legame che c’è dentro il nostro continente e dentro la nostra Unione Europea”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, partecipando al Teatro Olimpico di Vicenza all’inaugurazione della mostra “Ispirazione Europa – Italia e Germania – Pittura e scultura tra Ottocento e Novecento. Da Canova a Kiefer”.

“Statisti illuminati, dopo le lacerazioni e gli orrori della seconda guerra mondiale, dopo secoli di contrapposizioni, hanno compiuto la scelta coraggiosa e lungimirante di porre insieme il futuro dei popoli europei, ma questa scelta aveva una base molto forte, una dimensione è quella che stiamo trattando questa mattina, con la mostra che raccoglie questa espressione di grandissima profondità artistica che ha legato insieme artisti tedeschi e artisti italiani – ha aggiunto Mattarella -. La sensibilità comune della mostra, che non a caso parte con l’immagine di Goethe, simbolo tra i più autorevoli del grande legame che intercorre tra Germania e Italia”.