Ucraina, Giorgetti non ha firmato il pacchetto di aiuti militari a Kiev

(Adnkronos) – Il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, secondo quanto apprende l'Adnkronos, non ha siglato alcun decreto interministeriale relativo al tredicesimo pacchetto di aiuti destinato all'Ucraina. Solo qualche ora fa il ministro degli Esteri Antonio Tajani, a margine della riunione ministeriale Esteri del G7 e alla vigilia dei colloqui ad Abu Dhabi per cercare una soluzione alla guerra, ha spiegato che l'Italia era pronta "anche a inviare il tredicesimo pacchetto di aiuti militari all'Ucraina", sottolineando che "faremo di tutto perché l'Ucraina possa continuare a difendersi finché non sarà raggiunta la pace e non ci sarà un accordo fra Zelensky e Putin". Secondo il titolare della Farnesina, ai colloqui negli Emirati è "giusto" ci sia anche una presenza dell'Europa e "ho accolto il segnale anche americano che va in questa direzione, perché senza l'Europa che ha inflitto delle sanzioni alla Russia non si può arrivare ad una vera pace. Quindi noi daremo il nostro contributo, l'obiettivo è la pace, ma la pace dev'essere una pace giusta, cioè non si può ferire l'Ucraina e trasformare la pace in una sconfitta dell'Ucraina, questo assolutamente no".

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