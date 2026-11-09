Influenza, 7,2 milioni over 65 vaccinati nel 2025/26

È la Lombardia, con 1,2 milioni, la regione con più over 65 vaccinati contro l’influenza nella stagione 2025-2026, a fronte dei 7,2 milioni complessivi di vaccinati in questa fascia d’età in Italia. In termini percentuali, la copertura nella popolazione lombarda over 65 è del 53,8%, a fronte del 49,8% della media italiana. È quanto emerge dai dati sulle coperture vaccinali pubblicati sul sito del ministero della Salute. Dal punto di vista percentuale è l’Umbria la regione con l’adesione maggiore degli over 65 alla campagna vaccinale, pari al 62%, seguita dalla Toscana (58,5%) e dall’Emilia-Romagna (57,7%). Dall’altro capo della classifica si conferma la Provincia autonoma di Trento (34,3%), seguita dalla Valle d’Aosta (36%), dalla Sardegna (36,7%) e dalla

Sicilia (37,4%). I dati mostrano come la media del 49,8% della popolazione anziana vaccinata in Italia sia molto più bassa rispetto al 68,3% registrato nel 2005-2006. Dopo un progressivo calo, le coperture erano rimbalzate in alto con la pandemia Covid, toccando il 65% nel 2020-2021, per poi riprendere un calo tuttora in corso. Le complicanze dell’influenza, ricorda il ministero sul sito, vanno dalle polmoniti batteriche alla disidratazione, al peggioramento di malattie preesistenti (come diabete, malattie cardiovascolari e respiratorie) fino alle otiti. Queste complicanze sono più frequenti nei soggetti al di sopra dei 65 anni di età e con condizioni di rischio, nei bambini molto piccoli e nelle donne incinte.