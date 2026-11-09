Contributi all’affitto, dalla Regione Sicilia oltre 17 milioni di euro. Schifani e Aricò: «Risorse più che raddoppiate e platea dei beneficiari ampliata»

Oltre 17 milioni di euro per sostenere le famiglie siciliane nel pagamento degli affitti. La Regione Siciliana, attraverso l’assessorato delle Infrastrutture e della mobilità, ha pubblicato il bando per la concessione dei contributi integrativi ai canoni di locazione relativi all’anno 2025, mettendo a disposizione uno stanziamento più che raddoppiato rispetto alla previsione iniziale di 8 milioni di euro.

«Ho sempre detto che l’impegno del mio governo è quello di non lasciare indietro nessuno – dice il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani –. Questo è uno dei tanti atti tangibili che lo dimostrano. Aiutare le persone, oggi sempre più alle prese con il caro-vita, a pagare l’affitto è un atto di giustizia sociale e un intervento che supporta concretamente la comunità. Un sostegno nel solco di altri che abbiamo avviato, come il contributo sui voli aerei, il voucher palestre e il reddito di povertà».

Il provvedimento punta ad alleviare il peso delle spese abitative sui bilanci familiari, con particolare attenzione ai nuclei in condizioni di disagio economico.

«Grazie a un intenso lavoro di squadra, che ha visto impegnati lo staff del gabinetto dell’assessorato e il dipartimento regionale delle Infrastrutture – evidenzia l’assessore Alessandro Aricò – siamo riusciti a reperire ulteriori 9 milioni e 320 mila euro, rispetto alla previsione iniziale di 8 milioni. L’obiettivo è quello di dare una risposta ancora più incisiva alle esigenze delle famiglie siciliane. È un risultato importante, frutto dell’impegno e della collaborazione tra le diverse strutture dell’amministrazione regionale che dimostra la volontà del governo Schifani di tradurre l’attenzione verso le fasce più fragili della popolazione in interventi concreti».

Il sostegno è destinato ai cittadini in possesso di un contratto di locazione a uso abitativo regolarmente registrato e di un’attestazione Isee in corso di validità inferiore a 15.639,40 euro. Sono previste due fasce di accesso, individuate sulla base della situazione economica del nucleo familiare e dell’incidenza del canone di affitto. Il contributo massimo potrà raggiungere 3.098,74 euro per la fascia “A” e 2.324,05 euro per la fascia “B”.

Tra le principali novità, la possibilità, per il coniuge superstite, di accedere all’aiuto anche in caso di decesso dell’intestatario del contratto di locazione, nel rispetto dei requisiti previsti dall’avviso. Per quanto riguarda i nuclei familiari unipersonali, il bando chiarisce che anche chi vive da solo può beneficiare del contributo alle medesime condizioni, senza differenziazioni legate al numero dei componenti.

«Abbiamo voluto introdurre due importanti elementi di attenzione sociale – aggiunge Aricò – per rendere questa misura ancora più inclusiva e vicina alle esigenze reali dei cittadini. Da un lato, riconosciamo pienamente il diritto delle persone che vivono sole ad accedere al sostegno per l’affitto, dall’altro tuteliamo i coniugi superstiti, evitando che alla perdita di una persona cara possa aggiungersi anche la perdita di un beneficio economico. Sono scelte che vanno nella direzione di una maggiore equità e di una pubblica amministrazione capace di comprendere e affrontare le fragilità sociali».

Le domande potranno essere presentate dalle ore 9 di domani, martedì 10 novembre, fino alle ore 18 del 30 novembre, esclusivamente attraverso la piattaforma telematica della Regione Siciliana, all’indirizzo: https://siciliapei.regione.sicilia.it/fondolocazione. I cittadini potranno inoltre avvalersi dell’assistenza dei Comuni, dei Caf aderenti e dei sindacati degli inquilini accreditati.

Il bando è disponibile sul portale istituzionale della Regione Siciliana a questo indirizzo.