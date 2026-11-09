Sicilia “positiva”. Bankitalia, Dagnino: «L’economia siciliana continua a crescere. La sfida è lo sviluppo strutturale»

«Il rapporto della Banca d’Italia conferma che l’economia siciliana continua a crescere, con un incremento dello 0,6 per cento nel primo semestre del 2026, nonostante un quadro internazionale caratterizzato da forti tensioni geopolitiche e dall’aumento dei costi energetici». Lo dichiara l’assessore regionale all’Economia, Alessandro Dagnino, commentando i dati aggiornati di Bankitalia sulla Sicilia illustrati oggi a Palermo.

Il ritmo di crescita va letto anche alla luce dei risultati conseguiti negli ultimi anni. Tra il 2019 e il 2024 il Pil siciliano è aumentato in termini reali del 9,3 per cento, contro il 5,8 per cento nazionale. E il rapporto di Bankitalia evidenzia che, rispetto al primo semestre del 2022, l’occupazione in Sicilia è cresciuta del 12,5 per cento, contro il 5,6 per cento registrato in Italia.

«I segnali positivi – commenta l’assessore Dagnino – che provengono dal sistema delle imprese, dai servizi, dal turismo e dalle costruzioni, confermano la vitalità dell’economia regionale e la necessità di proseguire nelle politiche di rafforzamento della competitività e della capacità produttiva del sistema imprenditoriale siciliano».

Di grande rilievo il richiamo della Banca d’Italia alla necessità di rendere strutturali gli effetti degli investimenti del Pnrr. «È precisamente questa la direttrice della politica economica – sottolinea l’assessore all’Economia – che abbiamo delineato nella Nadefr 2027-2029: affiancare al sostegno della domanda e dei redditi una strategia di rafforzamento dell’offerta, fondata sugli investimenti pubblici e privati, sull’innovazione tecnologica e sulla crescita dimensionale delle imprese. Si tratta di un approccio già seguito con la legge di Coesione e crescita da 1,4 miliardi di euro grazie al quale prevediamo, nel 2027, uno scenario di crescita programmatica dell’1,6 per cento, rispetto allo 0,5 per cento tendenziale».

«Il risanamento dei conti regionali rappresenta la base sulla quale costruire questa nuova fase della politica economica siciliana. La nostra sfida non è semplicemente mantenere positivo il segno della crescita ma elevarne stabilmente il ritmo, riducendo il divario economico che ancora separa la Sicilia dal resto del Paese», conclude Dagnino.