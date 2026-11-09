Caltanissetta. Sorbetto ringrazia assessore alla toponomastica e Giunta Tesauro per avere accolto la proposta poi rigettata dalla Prefettura di intitolare una via a Padre Zaccaria

CALTANISSETTA. Riceviamo e pubblichiamo nota di Carlo Sorbetto con la quale, lo stesso, ha ringraziato l’assessore comunale alla Toponomastica e la Giunta del Comune di Caltanissetta per l’intitolazione di una via a padre Zaccaria, istanza poi non accolta dalla Prefettura in quanto non erano trascorsi i dieci anni dalla sua morte.

“Desidero rivolgere un sentito ringraziamento all’Assessore alla Toponomastica e all’intera Giunta Comunale di Caltanissetta per aver accolto con sensibilità la mia proposta di intitolare una via a Padre Zaccaria, deliberando positivamente e inoltrando la richiesta al Prefetto per il necessario decreto di approvazione. Purtroppo, l’istanza è stata rigettata dalla Prefettura per rigide ragioni burocratiche, legate al mancato decorso dei dieci anni dalla scomparsa e all’assenza di formali benemerenze di rilevanza nazionale.

Resta il rammarico per una decisione che, nell’applicare microscopicamente la legge, ha finito per ignorare il profondo legame del territorio con il frate. Si è scelto di non considerare il sentimento dei tantissimi fedeli, degli studenti dell’Istituto Agrario e di tutti coloro che, grazie all’immensa umanità di Padre Zaccaria, hanno trovato la forza di superare gravi sofferenze e delicate difficoltà familiari. Il prossimo mio libro vuole anche essere un modo per custodire quella memoria che la burocrazia, per il momento non ha voluto rintracciare sulle targhe della nostra città”.

Carlo Sorbetto