Aumentano i nati con procreazione assisitita, in un anno 17.660, uno su 20

Nell’inverno demografico, con culle sempre più vuoti e numeri in picchiata, il capitolo “natalità” vede un segno in controtendenza: aumentare i bimbi venuti al mondo grazie alla procreazione assistita e sono ormai uno ogni venti nuovi nati. Le mamme che vi ricorrono sono più anziane della media europea, i centri sono concentrati in quattro regioni e le strutture pubbliche al Nord. È il quadro che emerge dalla relazione del ministero della Salute al Parlamento sullo stato di attuazione della contestata legge 40 del 2004, mentre medici e associazioni evidenziano criticità e discriminazioni.

Nel 2024, ultimi dati disponibili, i bambini nati grazie alla Pma sono stati 17.660, arrivando a rappresentare il 4,8% del totale dei nati in Italia (369.944 in quell’anno), ovvero 425 in più rispetto al 2023. In crescita anche le coppie che fanno ricorso a queste tecniche, passate da 89.870 a 92.394, mentre i cicli effettuati sono aumentati da 112.804 un 115.455. “La Relazione evidenzia però criticità su cui è necessario continuare a intervenire, a partire dalle differenze territoriali nell’accesso ai trattamenti”, spiega Antonino Guglielmino, fondatore della Società italiana di Riproduzione umana (Siru).

Più della metà dei 320 centri di Pma italiani (95 pubblici, 18 convenzionati e 207 privati) si concentrano infatti in sole quattro regioni: in testa la Lombardia con 52 strutture, pari al 16,3% del totale, seguita dalla Campania con 50 centri (15,6%), dal Lazio con 38 (11,9%) e dal Veneto con 28 (8,8%). I centri pubblici e convenzionati sono più presenti nel Nord Italia. Anche il 50% dei cicli è stato effettuato nelle regioni del Nord: solo la Lombardia ne registra 23.955, pari al 23% del totale, seguita da Lazio, Toscana e Campania. “L’inserimento della Pma nei Livelli essenziali di assistenza è un passaggio fondamentale – afferma Paola Piomboni, presidente della Siru – ma occorre rafforzare l’offerta del Servizio sanitario nazionale, ridurre le liste d’attesa e favorire una maggiore omogeneità tra regioni”. Segnali positivi sul fronte della sicurezza delle procedure, con la rilasciata del numero di embrioni trasferiti in utero, accompagnata da un calo dei parti gemellari e trigemini. Resta tuttavia alta l’età delle donne che accedono alla Pma, pari in media a 36,7 anni (superiore a quella europea di 35,5), e che sale a 41,8 anni per chi ricorre all’eterologa. Un’età in cui “l’efficacia dei trattamenti diminuisce”, rilevano gli esperti, chiedendo “più informazioni e formazione sull’infertilità”.

“Il Paese ha sempre più bisogno della procreazione assistita. Eppure, mentre la scienza offre nuove possibilità, la politica continua a lasciare che il reddito, la residenza e la composizione della famiglia determinino chi può accedervi”, commenta Filomena Gallo, segretaria dell’associazione Luca Coscioni, avvocata di molte coppie che hanno contribuito a smantellare la legge 40 a colpi di sentenze. “A oltre dodici anni dalla sentenza della Corte costituzionale che ha eliminato il divieto di eterologa – concludono – il 67% dei cicli viene effettuato nel privato, e quindi a pagamento, e il 38% fuori dalla regione di residenza. Mentre per legge sono ancora escluse le donne singole e le coppie di donne”