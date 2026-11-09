Serradifalco. Svolta per il Lago Soprano: approvata in Consiglio provinciale delibera per chiedere la revoca della gestione al Libero Consorzio e affidarla al Comune

SERRADIFALCO. In Consiglio Provinciale è stata approvata la proposta di delibera del consigliere provinciale Basilio Martino per dire basta a oltre vent’anni di abbandono del Lago Soprano di Serradifalco.

“Con questo atto – ha sottolineato il vice sindaco della Giunta Burgio – chiediamo alla Regione la revoca della gestione al Libero Consorzio e il passaggio immediato al Comune, che ha le competenze per valorizzare questa oasi; occorre restituire futuro e dignità al nostro diamante verde”.

Il Lago Soprano ha ottenuto il riconoscimento di riserva naturale orientata nel lontano 1999 da parte della Regione che ha poi assegnato la gestione dell’istituenda riserva naturale alla Provincia. Tuttavia, da allora la zona umida serradifalchese ha vissuto un periodo di sostanziale stasi senza che si riuscisse a farla diventare riserva naturale a tutti gli effetti.

E ora questa importante svolta per la quale si spera che si possa sbloccare la situazione e si possa valorizzare la zona umida serradifalchese per come merita.