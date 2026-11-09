Promosso corso BLSD rivolto ai volontari Avis organizzato dai soci istruttori dei Rotary Club di Caltanissetta e San Cataldo

CALTANISSETTA. Prosegue con costanza e impegno il lavoro dei soci dei Club Caltanissetta e San Cataldo nella formazione e nella diffusione della cultura del primo soccorso. Si tratta di un’opera meritoria posta in essere al fine di consentire l’acquisizione di conoscenze, competenze e capacità in tema di primo soccorso ai volontari Avis.

Il corso BLSD, che era rivolto proprio ai volontari AVIS di Caltanissetta, s’è così rivelata un’importante occasione per acquisire competenze fondamentali e imparare a intervenire tempestivamente in caso di emergenza. A guidare il corso i soci istruttori dei due Club: Valerio Cimino, Rita Marchese Ragona, Giuseppe Sagone, Egle Termini, Salvatore Lupo e Umberto Cascino, ai quali è andato il ringraziamento di tutti per la professionalità e la disponibilità dimostrata.