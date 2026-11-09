Grave trauma al polso: all’Ospedale “San Giovanni Di Dio” di Agrigento intervento multidisciplinare salva la funzionalità della mano

Un delicato intervento chirurgico, condotto attraverso la stretta collaborazione tra diverse specialità, ha consentito nei giorni scorsi di trattare un grave trauma al polso sinistro riportato da un paziente in seguito a un incidente domestico con taglio profondo, preservando le strutture anatomiche e le potenzialità funzionali della mano. Il paziente, soccorso dal 118, era stato trasportato d’urgenza al Pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, dove gli accertamenti avevano evidenziato un quadro traumatico particolarmente complesso, con la sezione dell’arteria radiale, lesioni multiple dei tendini flessori delle prime tre dita e il coinvolgimento di strutture nervose, tra cui il nervo mediano e il nervo radiale.

L’intervento è stato eseguito dal dottor Luigi Montesano, insieme al collega dottor Daniele Messina, per la Chirurgia plastica e ricostruttiva, in collaborazione con l’équipe della Chirurgia vascolare, diretta dal dottor Salvatore Alberto Turiano, della chirurgia generale, guidata dal professor Carmelo Sciumé, e dell’Anestesia e rianimazione diretta dal dottor Gerlando Fiorica. In una fase cruciale dell’intervento, i chirurghi vascolari hanno provveduto alla ricostruzione dell’arteria radiale, ripristinando il flusso sanguigno alla mano, mentre gli specialisti di chirurgia plastica hanno effettuato la riparazione delle strutture tendinee e nervose, attraverso un delicato lavoro ricostruttivo e microchirurgico.

La procedura ha avuto esito favorevole. Il paziente oggi presenta una buona vascolarizzazione della mano, condizioni cliniche stabili e un iniziale recupero della motilità delle dita. È stato già avviato al percorso riabilitativo presso l’UOC di Medicina fisica e riabilitazione, diretta dal dottor Fausto Crapanzano, per favorire il progressivo recupero della funzionalità e della sensibilità dell’arto. L’intervento rappresenta un esempio significativo del valore della collaborazione multidisciplinare nella gestione dei traumi complessi e delle potenzialità della chirurgia plastica e ricostruttiva, capace di intervenire su strutture anatomiche particolarmente delicate per preservare, per quanto possibile, la funzionalità degli arti. Un risultato che testimonia anche la presenza di competenze specialistiche di rilievo all’interno del presidio ospedaliero agrigentino e le prospettive di sviluppo di un’attività sempre più qualificata nell’ambito della chirurgia della mano.

Il commissario straordinario dell’ASP di Agrigento ha espresso il proprio apprezzamento congratulandosi con tutti i professionisti coinvolti: «desidero rivolgere i miei complimenti alle équipe coinvolte per la competenza e la professionalità dimostrate. Questo intervento evidenzia quanto siano determinanti l’integrazione tra le diverse specialità, la tempestività dei percorsi assistenziali e la capacità di lavorare in squadra. È un risultato che valorizza le professionalità presenti nella nostra Azienda e conferma l’importanza di investire nello sviluppo di attività specialistiche in grado di offrire risposte sempre più qualificate ai bisogni di salute dei cittadini».