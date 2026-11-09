A Catania turista perde il portafogli, ma la Polizia lo ritrova e glielo restituisce prima del suo imbarco in aeroporto

Tutto è bene quel che finisce bene. E’ il caso di una turista della Repubblica Ceca, in vacanza a Catania, che ha vissuto ore di grande apprensione dopo essersi accorta dello smarrimento del proprio portafogli, contenente denaro, carte di credito e l’indispensabile passaporto.

La svolta positiva è arrivata grazie al forte senso civico di un cittadino, che ha ritrovato il portafogli e lo ha consegnato al Commissariato Centrale, e alla determinazione della Polizia di Stato che attraverso un tempestivo lavoro di accertamento e l’incrocio dei dati con le strutture ricettive locali, è riuscita a rintracciare l’alloggio della donna prima della sua partenza.

La preoccupazione ha così lasciato il posto a un profondo senso di sollievo. Al punto che, prima di imbarcarsi, la turista ha espresso la sua gratitudine scattando una fotografia con gli agenti: un’immagine simbolo di efficienza e accoglienza che porterà con sé come ricordo della Polizia di Stato e della città di Catania.